Bericht: FC Liverpool mit drei Assen im Bellingham-Poker

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Wie lange trägt Jude Bellingham noch das BVB-Trikot?

Die Zukunft von BVB-Star Jude Bellingham ist weiter offen. Ein Wechsel nach England oder Spanien gilt als wahrscheinlichste Option. Laut einem Bericht aus England hält der FC Liverpool im Werben um das Mittelfeld-Juwel drei Asse in der Hand, welche die Reds in die Pole Position bringen könnten.

Beinahe täglich machen neue Medienberichte die Runde, die neue Informationen über die nahende Zukunftsentscheidung von Jude Bellingham beinhalten. Wohin es den 19-Jährigen zieht, scheint zum derzeitigen Zeitpunkt völlig offen zu sein. Selbst ein Verbleib bei Borussia Dortmund ist wohl nicht vollkommen ausgeschlossen.

Fest steht bislang nur: Der englische Nationalspieler wird dem Bundesligisten bei einem Abgang viel Geld einbringen. Von einer Ablösesumme in Höhe von etwa 150 Millionen Euro ist in übereinstimmenden Medienberichten die Rede. Geld, dass nur einer illustren Runde an Vereinen zur Verfügung steht.

Einer davon: Der FC Liverpool. Laut "Footballtransfers.com" wähnt sich der Klub von der Anfield Road derzeit im Poker um den Youngster in einer komfortablen Position. Demnach hält der von Jürgen Klopp trainierte Klub derzeit drei Asse in den Händen, die einen Bellingham-Transfer zu den Reds wahrscheinlich machen.

FC Liverpool im Werben um BVB-Star Bellingham vorne?

Zum einen soll der BVB-Star ein bekennender Fan der Dortmunder Trainer-Legende sein. Der deutsche Coach wäre zudem dazu bereit, das Mittelfeld um Bellingham herum zu verstärken und dem WM-Fahrer gleich mehrere neue zentrale Mittelfeldspieler an die Seite zu stellen.

Darüber hinaus würde Bellingham in Liverpool den Status als großer Superstar genießen. Diesen müsste er sich bei anderen Interessenten wie Real Madrid und Manchester City teilen. Dort sind mit Vinicius Jr. und Erling Haaland zwei Profis aktiv, denen eine ebenso große Zukunft vorhergesagt wird wie dem derzeitigen Führungsspieler der Schwarz-Gelben.

Aber auch finanziell soll derzeit einiges für einen Wechsel Bellinghams nach Liverpool sprechen. "Footballtransfers.com" berichtet, dass besonders die Königlichen für ein Wettbieten um die Dienste des jungen Engländers nicht gewappnet sein und den finanzstärkeren Klubs aus der Premier League den Vortritt lassen müssen und deshalb von den drei heißesten Optionen die unwahrscheinlichste sind.