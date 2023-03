"Crunchtime": So plant der BVB mit Reus, Hummels & Guerreiro

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Verlängern Mats Hummels und Marco Reus beim BVB?

Borussia Dortmund stehen nicht nur sportlich wegweisende Wochen ins Haus. Auch personell müssen Entscheidungen getroffen werden. Werden die auslaufenden Verträge von Marco Reus, Mats Hummels und Raphaël Guerreiro beim BVB verlängert?

Wie "Sport1"-Chefreporter Patrick Berger im Podcast "Die Dortmund-Woche" andeutet, werden in Dortmund in naher Zukunft Kader-Entscheidungen getroffen.

"Es ist Crunchtime. Das sind entscheidende Tage für den BVB. Kehl wird einige Personalien angehen", betonte Berger. Sein Kollege Oliver Müller ergänzte: "Kehl hat sich ziemlich viel vorgenommen für die nächsten Tage."

Oberste Priorität habe die Verlängerung mit Kapitän Marco Reus. Demnach plant Sportdirektor Sebastian Kehl noch während der Länderspielpause finale Gespräche.

"Das Angebot liegt vor. Ich denke, dass es in der Länderspielpause zu einer Einigung kommen wird", erklärte Berger.

Reus selbst hatte zuletzt angedeutet, dass er beim BVB verlängern will. "Ich würde meine Karriere gerne hier beenden", so der 33-Jährige am "Sky"-Mikrofon.

"Grundsatzentscheidung" bei Hummels

Bei Hummels stehe allerdings kein zeitnaher Entschluss an. Dem Innenverteidiger wollen die BVB-Bosse Zeit lassen, da es sich um eine "Grundsatzentscheidung" handele.

Vor rund drei Wochen hatte die "Sport Bild" bereits berichtet, dass Hummels seine Entscheidung erst Ende März beziehungsweise Anfang April treffen will.

BVB-Umdenken bei Guerreiro?

Guerreiro, der im vergangenen Herbst als Abschiedskandidat galt, könnte nun aber doch beim BVB bleiben. Laut Berger hat bei dem Portugiesen "ein Umdenken" stattgefunden. "Die Tendenz geht klar in Richtung Verlängerung. Die Dortmunder wollen ihn gerne behalten und für zwei Jahre an sich binden - allerdings zu bestimmten Konditionen", so der Chefreporter.

Sobald der 29-Jährige von der Nationalmannschaft zurückkommt, soll ihm ein neues Angebot unterbreitet werden. "Wenn alles passt, wird er bleiben. Guerreiro fühlt sich auch wohl in Dortmund", hob Berger hervor.

Zu Guerreiros Zukunft beim BVB sagte Kehl zuletzt im "kicker: "Es wurde vor Wochen geschrieben, dass bereits eine Entscheidung gefallen sei, dass Raphael Guerreiro uns verlassen würde. Das ist nicht so."

Mit Guerreiro befinde sich der BVB "weiter in Gesprächen". "Es ist noch alles offen", betonte der 43-Jährige und ergänzte: "Wir haben uns dazu ein paar Gedanken gemacht."