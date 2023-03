"Die Sinne sind geschärft": Kilian warnt vor Abstiegsstrudel

IMAGO/Herbert Bucco

Luca Kilian fehlt dem 1. FC Köln aktuell verletzungsbedingt

Seit fünf Spielen ohne Sieg, nur zwei Dreier in 2023 - der 1. FC Köln ist in der Bundesliga gefährlich nah an die Abstiegszone gerutscht. Der derzeit fehlende FC-Profi Luca Kilian bewertet die Situation als sehr gefährlich.

"Es sind nur sechs Punkte nach unten. Das ist kein dickes Polster, da kann man schnell in einen Strudel reinrutschen. Die Sinne sind geschärft", sagte der Defensivspieler am Rande des Trainings. Das Derby gegen Borussia Mönchengladbach am 2. April (15:30 Uhr/DAZN) komme dennoch gerade recht: "So ein Spiel kommt nie günstig oder ungünstig, ein Derby ist immer geil."

Vor der Länderspielpause war der FC bei Borussia Dortmund mit 1:6 untergegangen und auf den 13. Platz abgerutscht. Obwohl Kilian nur auf der Tribüne saß, mache so ein Spiel "etwas mit einem. Das tat richtig weh. Wir wollen gegen Gladbach eine Trotzreaktion zeigen."

Wann Kilian in der Bundesliga wieder auf den Platz zurückkehrt, ist offen. Der 23-Jährige laboriert an den Folgen eines Muskelbündelrisses und befindet sich noch im Aufbautraining.

"Es ist keine einfache Zeit. Ich bin froh, dass ich wieder auf dem Platz bin und seit einer Woche richtig trainieren kann", sagte Kilian. Er wolle sich "so gut wie möglich" anbieten.