Enthüllt! DFB-Star kommt verspätet zu Geheimtreffen

IMAGO/Peter Hartenfelser

Florian Wirtz (l.) kam zu spät zu einem Treffpunkt

Vor dem ersten Länderspiel des neuen Jahres am kommenden Samstagabend gegen Peru tut die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft derzeit viel dafür, auf und abseits des Platzes wieder zusammenzufinden. Neben den Trainingseinheiten unter Bundestrainer Hansi Flick wird auch das Teambuilding groß geschrieben. Dabei verläuft allerdings nicht alles ganz reibungsfrei.

Die "Bild" berichtete am Donnerstag darüber, dass es am Mittwochabend ein gemeinsames Abendessen der DFB-Stars bei dem Frankfurter Nobel-Restaurant Zenzakan gegeben hat. Die Spieler sollen den Mannschaftsabend samt Shuttle-Dienst und Security-Bewachung selbst organisiert haben, das Trainerteam war offenbar nicht dabei.

Bei der Anfahrt zu dem asiatischen Restaurant gab es allerdings ein kleines Problem: Laut der Zeitung verpasste Mittelfeldspieler Florian Wirtz die Abfahrt am Team-Hotel "Melia Frankfurt City". Er soll ungefähr eine Viertelstunde zu spät gekommen sein und musste anschließend mit einer Sonderfahrt des Shuttle-Dienstes zu dem Restaurant gefahren werden.

Deutschland am Samstag gegen Peru gefordert

Danach soll der Mannschaftsabend in harmonischer Atmosphäre und planmäßig stattgefunden haben. Um kurz vor 22 Uhr verließen die ersten Spieler das Etablissement wieder, Serge Gnabry und Marc-André ter Stegen sollen nach "Bild"-Angaben einige Minuten später die letzten gewesen sein.

Nach weiteren Trainingseinheiten steht am Samstagabend (ab 20:45 Uhr) in Mainz das erste Länderspiel seit der WM-Blamage in Katar an. Drei Tage später testet die DFB-Auswahl außerdem noch gegen die belgische Nationalmannschaft um Neu-Coach Domenico Tedesco.

Da Deutschland als Ausrichter der Europameisterschaft im kommenden Jahr keine EM-Qualifikation spielen muss, sind in den kommenden Monaten immer wieder Testspiele gegen namhafte Fußballnationen angesetzt.