U21-Nationalmannschaft nimmt Änderung am Kader vor

IMAGO/Eibner-Pressefoto /EXPA/Adelsberger

Torwart Christian Früchtl fällt kurzfristig aus

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss beim Start in das EM-Jahr auf Torhüter Christian Früchtl verzichten. Der Schlussmann von Austria Wien reiste angeschlagen ab und steht am Freitag in Frankfurt gegen Japan (18:15 Uhr/ProSieben MAXX) nicht zur Verfügung.

DFB-Trainer Antonio Di Salvo nominierte den 19 Jahre alten Jonas Urbig (SSV Jahn Regensburg) nach, der noch am Mittwoch beim 0:2 gegen England in Manchester das Tor der deutschen U20 gehütet hatte.

Gegen Japan wird somit Noah Atubolu (SC Freiburg) oder Nico Mantl (Aalborg BK) im Tor stehen. Am Dienstag trifft die U21 zudem in der Vorbereitung auf die EM im Sommer in Sibiu auf EM-Co-Gastgeber Rumänien.