Hamann glaubt an BVB-Meisterschaft - unter einer Bedingung

Dietmar Hamann ist gespannt auf das Top-Duell zwischen FC Bayern und BVB

Nach der Länderspielpause kommt es in München zum Showdown zwischen dem jüngst entthronten Tabellenführer FC Bayern und dem neuen Spitzenreiter Borussia Dortmund. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann ist von der Entwicklung beim BVB beeindruckt, hängt die Titelchance der Schwarz-Gelben aber an eine konkrete Bedingung.

Wer hätte das in der Winterpause gedacht? Nach 25 Spieltagen rangiert Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga mit einem Punkt Vorsprung vor dem FC Bayern. Eine fulminante Serie nach dem Jahreswechsel hat das Team von Trainer Edin Terzic ganz nach oben gespült.

Umso bedeutsamer ist nun das nahende Top-Spiel der beiden Titelanwärter am 1. April in der Allianz Arena. Das sieht auch Dietmar Hamann so.

"Wenn Dortmund das Spiel in München nicht verliert, dann sind sie für mich Favorit im Meisterkampf", erklärte der 49-Jährige in der "Sport Bild".

Eine Begründung lieferte der heutige TV-Experte direkt mit: "Sie haben dann das schwere Spiel in München hinter sich, noch acht Partien vor sich und sind super drauf."

BVB holt Rückstand auf FC Bayern auf: "Das ist eine Hausnummer"

Noch vor wenigen Wochen hatte die Tabelle der höchsten deutschen Spielklasse ganz anders ausgesehen. "Der BVB hat zehn Punkte auf Bayern gutgemacht: Das ist eine Hausnummer", hob Hamann hervor.

Während das Starensemble von Coach Julian Nagelsmann immer wieder patzte, eilten die Dortmunder von Sieg zu Sieg. Einzig im Revierderby beim FC Schalke 04 mussten sich die Westfalen mit einem 2:2-Unentschieden zufrieden geben.

Da das Torverhältnis bislang jedoch klar für den FC Bayern spricht, wird der BVB seinen Punktevorsprung aller Voraussicht nach mindestens halten, wenn nicht gar ausbauen müssen, um den Rekordmeister auch nach 34 Spieltagen hinter sich zu lassen.

Etwas Zählbares im direkten Duell mit dem Serienchampion wäre in dieser Hinsicht sicher kein schlechter Anfang ...