Reif kritisiert Flick für Nominierung von Bayern-Star

IMAGO/WEIS/TEAM2sportphoto

Serge Gnabry (2.vl.) konnte beim FC Bayern zuletzt nur selten überzeugen

Ein wenig überraschend ließ Hansi Flick den formschwachen Leroy Sané für die anstehenden Länderspiele der DFB-Elf gegen Peru und Belgien zu Hause. Stattdessen setzte er mit Serge Gnabry auf einen anderen Flügelspieler, der sich in den letzten Wochen ebenfalls in einem echten Formtief präsentierte. Kommentatoren-Legende Marcel Reif hat die beiden DFB-Stars nun angezählt und sein Unverständnis über die Nominierung zum Ausdruck gebracht.

"Man muss im Leben mal Entscheidungen treffen und wir haben uns halt für Gnabry entschieden. Das große Saisonfinale steht an, aber für uns ist auch wichtig, dass die Spieler nicht nur trainieren, sondern spielen. Diese Möglichkeit hätten bei uns nicht alle gehabt", erklärte Bundestrainer Hansi Flick, als er auf der Pressenkonferenz am Montag auf die Nicht-Nominierung von Bayern-Star Leroy Sané angesprochen wurde.

Eine Entscheidung, die bei vielen Experten und Fans auf Verwunderung stieß. Zuletzt präsentierten sich beide Flügelstürmer im Trikot des FC Bayern in schwacher Form. Dass es dennoch Gnabry in den DFB-Kader schaffte, verwundert auch den ehemaligen "Sky"-Reporter Marcel Reif.

Reif würde auf Stars des FC Bayern verzichten

"Er hat sie beide spielen sehen und normal hätte er sagen können, dass er Sané und Gnabry beide nicht nominiert, weil beide nicht in Form waren und er nur die Spieler mitnehmen will, die wirklich in Form sind", kritisierte der 73-Jährige die Kader-Auswahl von Flick in seiner Sendung "Reif ist LIVE" auf "Bild TV".

"Nach dem Spiel in Leverkusen hätte ich Sané genommen. Davor aber beide nicht", erklärte die Kommentatoren-Ikone und ergänzte: "Am Ende der Testspiele wird die Gans dann richtig fett. Vielleicht hilft es ja Gnabry aus dem Loch, der war zuletzt ja völlig aus der Form. Ich fürchte aber, dass es im Moment nicht das Thema ist, ob Sané oder Gnabry besser ist."

Dennoch betonte Reif, dass "Flick ja beide schon lange kennt" und er deshalb sicher wäre, dass er "das schon hinbekommt."