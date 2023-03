Hertha BSC nimmt Gespräche mit Abwehr-Star wieder auf

IMAGO/Oliver Zimmermann

Marvin Plattenhardt könnte Hertha BSC im Sommer verlassen

Hertha BSC beschäftigen derzeit viele offene Fragen. Durch den drohenden Abstieg aus der Bundesliga müssen die Berliner zweigleisig planen, was die Vertragsverhandlungen schwieriger gestalten kann. Auch die Zukunft von Kapitän Marvin Plattenhardt ist daher noch ungewiss.

Laut einem Bericht der "Bild" laufen die Verhandlungen zwischen den Parteien derzeit wieder an, nachdem sie im Winter bereits für beendet erklärt waren. Damals hatte Ex-Geschäftsführer Fredi Bobic verkündet, dass der auslaufende Vertrag des 31-Jährigen nicht verlängert wird.

Doch nach der Entlassung des ehemaligen Stuttgart-Profis wurden die Karten neu gemischt. Bobic-Nachfolger Benjamin Weber verkündete kurz nach seiner Beförderung zum Sportdirektor, dass es zeitnah zu erneuten Gesprächen kommen wird.

Das Ergebnis dieser Verhandlungen ist derweil weiter völlig offen. "Mal sehen, was daraus wird. Ich bin da entspannt und lasse mich überraschen", sagte Plattenhardt gegenüber der "Bild". Besonders die Gehaltsvorstellungen könnten in den laufenden Gesprächen zum Knackpunkt werden.

Hertha BSC: Plattenhardt will sich Gespräche anhören

Die Boulevard-Zeitung will erfahren haben, dass der Linksverteidiger bereits im Winter mit einer Gehaltskürzung in Höhe von etwa 30 Prozent nicht einverstanden sei. Ob sich an der Einstellung des ehemaligen Nürnbergs, der momentan rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr verdient, wollte der Bundesliga-Profi nicht verraten.

"Das ist kein Thema für die Außenwelt. Da bin ich sehr professionell. Ich höre mir die Gespräche sehr gern an. Was dabei herauskommt, weiß ich auch noch nicht", erklärte der siebenfache Nationalspieler, der bereits 2014 in die Hauptstadt kam.

Nun könnte das Kapitel Hertha BSC nach neun Jahren enden. 230 Pflichtspiele absolvierte Plattenhardt seit seinem Wechsel an die Spree für die Alte Dame. Dabei gelangen ihm acht Treffer und 36 Vorlagen.