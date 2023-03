Kurios: Schalke-Flop jetzt französischer Nationalspieler

Poolfoto via www.imago-images.de

Kam beim FC Schalke 04 nicht zurecht: Jean-Clair Todibo (r.)

Beim FC Schalke 04 dürften sich einige Fans aktuell verwundert die Augen reiben: Der bei den Knappen einst komplett gefloppte französische Abwehrspieler Jean-Clair Todibo wurde für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele in die überaus prominent besetzte Equipe tricolore berufen.

Wenige Wochen vor Beginn der Coronapandemie glückte dem FC Schalke 04 zumindest auf den ersten Blick ein echter Transfercoup: Vom großen FC Barcelona liehen die Königsblauen den jungen Innenverteidiger Jean-Clair Todibo für ein halbes Jahr aus.

In Gelsenkirchen kam der Franzose jedoch überhaupt nicht auf die Beine: In seinen acht Liga-Einsätzen für S04 war Todibo immer wieder ein Unsicherheitsfaktor, u.a. wurde er bei der 0:4-Derbyklatsche beim BVB im Mai 2020 schon zur Pause ausgewechselt.

Kurz darauf erlitt der Youngster dann auch noch eine hartnäckige Leistenverletzung, die sein Gastspiel auf Schalke vorzeitig beendete. So trennten sich die Wege wieder, ohne dass Verein und Spieler zueinanderfanden.

Schalke-Flop Todibo wird französischer Nationalspieler

Da Barca mit Todibo weiterhin nicht plante, wurde er nach Portugal zu Benfica SL weitergereicht, wo der Defensivmann ebenso floppte. Ein halbes Jahr später folgte eine Leihe nach Nizza.

Dort blühte der Rechtsfuß endlich auf und mauserte sich peu à peu zum Leistungsträger. Kein Wunder also, dass der Ligue-1-Klub Todibo fest unter Vertrag nahm. Rund 8,5 Millionen Euro wanderten im Gegenzug nach Barcelona.

In der laufenden Saison kam der 23-Jährige bereits in 36 Pflichtspielen für Nizza zum Einsatz. Seinen Job als Abwehrstütze erledigte er so zuverlässig, dass Nationaltrainer Didier Deschamps ihn jetzt erstmals für die A-Nationalmannschaft nominierte.

"Seine Qualitäten sind Schnelligkeit, Zweikampf und seine Ballfertigkeit", schwärmte Deschamps: "Er hat viel Erfahrung gesammelt, war in der vergangenen Saison einer der besten Verteidiger der Liga. Ich habe ihn vor der Weltmeisterschaft verfolgt und er hat weiterhin gespielt. Darum ist er nun hier bei uns."

Eine Entwicklung, die auf Schalke so wohl nur die Wenigsten erwartet hätten ...