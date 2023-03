FC Bayern bangt vor BVB-Spiel um nächsten Star

IMAGO

Eric Maxim Choupo-Moting ist für das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und dem BVB fraglich

Nach der 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen büßte der FC Bayern die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga ein. Nach der Länderspielpause kommt es zum ultimativen Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 01.04.). Doch beim Heimspiel gegen den BVB muss der deutsche Rekordmeister womöglich auf gleich mehrere Stars verzichten.

Die erste Hiobsbotschaft erreichte den FC Bayern im Vorfeld der deutschen Länderspiele. Der DFB teilte zu Wochenbeginn mit, dass sich Jamal Musiala einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen habe und für die Freundschaftsspiele gegen Peru (Samstag) und Belgien (Dienstag) nicht zur Verfügung stehen werde.

Die "Bild" spekulierte über eine Ausfallzeit von etwa zwei Wochen, ein Einsatz gegen den BVB wäre damit praktisch ausgeschlossen. Doch nicht nur Musiala droht für das Top-Spiel auszufallen, auch bei Eric Maxim Choupo-Moting handelt es sich um ein Rennen gegen die Zeit.

Der Angreifer verpasste schon die letzten beiden Bundesliga-Partien wegen anhaltender Rückenbeschwerden, die teilweise auch die Beinmuskulatur beeinträchtigen. "Ich werde hart arbeiten, um so schnell wie möglich wieder auf dem Feld zu stehen", teilte er noch am Dienstag via Instagram mit.

FC Bayern: Kein Training für Choupo-Moting - de Ligt reist krank ab

Choupo-Moting, der am Donnerstag seinen 34. Geburtstag feiert, musste deshalb auch die Länderspiele mit der kamerunischen Nationalmannschaft absagen. Wie "Sport1" berichtete, sei an fußballspezifisches Training derzeit nicht zu denken.

Kleinere Sorgen gibt es ebenfalls um Matthijs de Ligt. Der Innenverteidiger, der in den letzten Spielen seine bislang besten Leistungen im Bayern-Dress abrief, wird nicht für die niederländische Nationalmannschaft zum Einsatz kommen. Wegen eines Virusinfektes reiste de Ligt vorzeitig aus dem Trainingslager der Elftal ab.

Sein Münchner Vereinskollege Ryan Gravenberch wird sich darüber wohl ein wenig freuen. Der Mittelfeldspieler war ursprünglich für die niederländische U21 vorgesehen, wurde aber nun von Bondscoach Louis van Gaal für die A-Auswahl nachnominiert.