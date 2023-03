Ex-Barça-Star Krkic beendet Karriere

Julio Munoz/dpa

Der ehemalige Barça-Star Krkic hat seine Fußball-Karriere beendet

Mit nur 32 Jahren hat der zweimalige Champions-League-Sieger Bojan Krkic seine Fußball-Karriere beendet. Das Barça-Eigengewächs gab seine Entscheidung an alter Wirkungsstätte und via Instagram bekannt.

"Nachdem ich um die Welt gereist und nach Hause zurückgekommen bin, habe ich eine meiner am meisten überdachten und zu gleichen Zeit wichtigsten Entscheidung im Leben getroffen: Ich höre auf mit dem professionellen Fußball", erklärte Krkic, der einst sogar mit Superstar Lionel Messi verglichen worden war.

Seine erfolgreichste Zeit erlebte er auch beim FC Barcelona unter anderem mit dem zweimaligen Triumph in der Königsklasse. Mit seinem Wechsel im Sommer 2011 zur AS Rom begann aber vor allem eine reiseintensive Zeit, die ihn zwischenzeitig über Stoke City aus der Premier League auch zum 1. FSV Mainz in die Bundesliga gebracht hatte für ein halbes Jahr.

Zuletzt hatte Krkic in Japan für Vissel Kobe gespielt. Nach Angaben des FC Barcelona holte er bei all seinen Stationen insgesamt 14 Titel.