Bayern-Hammer! Nagelsmann gefeuert, Tuchel übernimmt

IMAGO/osnapix

Julian Nagelsmann droht beim FC Bayern angeblich das Aus

Trainer-Beben beim FC Bayern! Wie die "Bild"-Zeitung und der "kicker" übereinstimmend berichten, trennt sich der Rekordmeister mit sofortiger Wirkung von Trainer Julian Nagelsmann. Zuvor hatte "Transferexperte" Fabrizio Romano geschrieben, dass die Tage des 35-Jährigen an der Säbener Straße gezählt sein könnten.

"Der FC Bayern denkt ernsthaft darüber nach, Julian Nagelsmann zu entlassen", schrieb der für gewöhnlich gut informierte Journalist am Donnerstag zunächst auf Twitter. Weiter berichtete Romano, dass eine vorzeitige Entlassung des Münchner Trainers intern in der Chefetage diskutiert werde.

"Der Klub könnte ihn bald feuern", behauptete der Reporter, der weitere Infos ankündigte. Jene Infos kamen dann von der "Bild" und dem "kicker".

Die Boulevardzeitung versuchte zunächst erfolglos, Kontakt zum Berater von Nagelsmann und auch zu den Offiziellen des Rekordmeisters aufzunehmen. Wenig später berichtete "Bild" dann jedoch, dass die Entlassung des Trainers beschlossen sei. Dem "kicker" teilte Nagelsmann zu diesem Zeitpunkt noch mit, er habe vom Klub "noch nichts" erfahren.

Tuchel übernimmt beim FC Bayern

Laut Romano steht ein außerordentlich prominenter Nachfolger bereits fest. Dabei soll es sich um niemand Geringeren als Thomas Tuchel handeln. Es sei bereits eine komplette Einigung erzielt worden. "Er hat den Job angenommen", twitterte Romano. Noch im Laufe des Donnerstags sollen die entsprechenden Papiere vorbereitet werden. Die Rede ist von einer Laufzeit von zweieinhalb Jahren.

Bereits im Topspiel am 1. April steht der neue Mann auch dem "kicker" zufolge an der Seitenlinie. Das zumindest soll die Vorstellung der Verantwortlichen sein. Mit Tuchels Unterschrift werde am Freitag oder Samstag gerechnet, heißt es.

Tuchel war zuletzt beim FC Chelsea angestellt und dort im September überraschend vom neuen Teambesitzer entlassen worden. Seitdem befand sich der ehemalige BVB- und PSG-Coach auf Jobsuche.

FC Bayern stolpert durch die Bundesliga

Trotz der wenig überzeugenden Bundesligasaison des FC Bayern kommt die Entlassung Nagelsmanns zu diesem Zeitpunkt sehr überraschend. Die Verantwortlichen betonten in den letzten Wochen und Monaten immer wieder, wie sehr sie von der Arbeit des erst 35-Jährigen überzeugt seien.

Dieses Vertrauen zahlte die Mannschaft zumindest in der Champions League und im Pokal in diesem Jahr auch uneingeschränkt zurück. Anders sieht es dagegen in der Bundesliga aus, wo das Team nach der zweiten gravierenden Schwächephase innerhalb weniger Monate mittlerweile sogar die Tabellenführung eingebüßt hat. Dabei stolperten die Münchner auch immer wieder gegen Teams, gegen die sie eigentlich nicht stolpern dürfen.