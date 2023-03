Nagelsmann von Rauswurf "völlig überrascht"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Julian Nagelsmann wurde von dem Aus beim FC Bayern überrascht

Am Donnerstagabend sickerte die Hammer-Nachricht durch: Der FC Bayern wird sich von Trainer Julian Nagelsmann trennen. Nun gibt es weitere Details zu dem Rauswurf.

Wie die "Bild" berichtet, sind die Verantwortlichen des FC Bayern zu dem Entschluss gekommen, dass Nagesmann die Hauptschuld daran trägt, dass die Münchner die Tabellenführung eingebüßt haben.

Demnach hat man das Triple in Gefahr gesehen und wollte vor den Kracher-Duellen in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund, im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg und in der Champions League gegen Manchester City für Klarheit sorgen.

Die Länderspielpause erschien den Bossen als "perfekte Chance", so das Blatt. Auch die acht Siege in acht Champions-League-Spielen dieser Saison konnten Nagelsmann nicht vor dem Aus retten.

Nach der 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic bereits getobt. "Das ist nicht das, was Bayern bedeutet. So wenig Antrieb, Mentalität, Zweikampfführung, Durchsetzungsvermögen – das habe ich so selten erlebt", polterte er. Direkte Kritik an Nagelsmann äußerte er aber nicht.

Bosse des FC Bayern treffen sich am Freitag

Nagelsmann sei am Donnerstagabend von seinem Aus informiert worden. Von dem Rauswurf sei der 35-Jährige "völlig überrascht" gewesen. Zuvor hatte er die Länderspielpause noch genutzt, um mit seiner Freundin Lena Wurzenberger im Zillertal Ski zu fahren.

"Sky" berichtet, dass es am Freitag ein Treffen zwischen der Vereinsführung und Nagelsmann geben wird, bei dem dem geschassten Coach die Entscheidung mitgeteilt wird, er wisse aber schon bescheid.

FC Bayern bei Tuchel-Entscheidung unter Druck

Neuer Trainer an der Säbener Straße wird Thomas Tuchel. Der 49-Jährige ist seit seinem Aus beim FC Chelsea im September 2022 vereinslos, wohnt seit kurzem wieder in München.

Bereits am Montag soll der frühere BVB-Coach das Training beim FC Bayern leiten. Bis Sonntag haben die Spieler ohnehin noch frei.

Laut "Bild" haben sich die Bayern-Bosse auch für einen Nagelsmann-Rauswurf entschieden, da man befürchtet hat, dass Tuchel nicht mehr lange auf dem Markt sei. Klubs wie Real Madrid oder Tottenham Hotspur, bei denen sich Trainerwechsel anbahnen, seien ebenfalls an dem Ex-Chelsea-Coach interessiert.