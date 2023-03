Presse: "Ein absolut rücksichtsloser Schachzug der Bayern"

IMAGO/Mladen Lackovic

Julian Nagelsmann wird beim FC Bayern entlassen

Die Meldung vom bevorstehenden Rauswurf von Julian Nagelsmann beim FC Bayern verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Auch die internationale Presse reagierte überrascht:

Deutschland

kicker: "Probleme auf und neben dem Platz: Das Nagelsmann-Aus ist nachvollziehbar. Was überrascht, ist der Zeitpunkt. Denn die Probleme mit dem 35-Jährigen ziehen sich inzwischen schon über ein Jahr. Sportlich gab es seit Rückrundenstart 2022 keine Entwicklung. Die Siegesserie im Herbst gilt jetzt als Ausrutscher."

Bild: "Knallhart, aber konsequent! Kann man einen Trainer feuern, der 20 Millionen Euro Ablöse kostete, noch die Chance aufs Triple hat und gerade Paris St. Germain souverän ausschaltete? Ja, die Bayern können!"

Süddeutsche: "Nagelsmann hat die Kabine verloren. Julian Nagelsmann mag ein grandioser Fußballerklärer sein, oft ging er den Bayern-Spielern allerdings auch auf die Nerven."

FAZ: "Der FC Bayern hat das Langzeitprojekt Julian Nagelsmann jäh beendet und für einen echten Kracher auf dem Trainermarkt gesorgt."

RTL: "Eine Entscheidung, die hart ist, aber völlig richtig! Der Coach hat es auch in 21 Monaten nicht geschafft, mit dem Team, das mit Top-Stars gespickt ist, konstant Leistung zu zeigen. Im Gegenteil: Im Umfeld wuchs plötzlich ein Gefühl der Unsicherheit, nämlich dass die Bayern auch bei scheinbar sicherer Führung unter dem jungen Nagelsmann noch verwundbar sind. Weit weg vom beschworenen Mia san Mia."

ntv: "Dieses Projekt ist nun krachend gescheitert. Über drei Jahre früher als ursprünglich geplant. Denn eigentlich sollte Nagelsmann, der im Sommer 2021 für eine Rekordablöse von RB Leipzig gekommen war, bis mindestens 2026 bleiben."

AZ: "Die vorzeitige Trennung ist schlüssig und folgerichtig. Nagelsmanns Zeit bei den Münchnern, die zu einer Ära werden sollte, war geprägt von Aufs und Abs. Von vielen, zu vielen Themen außerhalb des Platzes. Für die der Trainer zu oft selbst verantwortlich war."

tz: "Fakt ist: Der FC Bayern zeigte in dieser Saison zwei Gesichter. Beeindruckend: In der Champions League marschierten die Münchner mit acht Siegen aus acht Spielen souverän ins Viertelfinale. Besorgniserregend: In der Bundesliga verspielte der Rekordmeister neun Punkte Vorsprung auf Dortmund."

England

Daily Mail: "Wenn Nagelsmann entlassen wird und der unter Druck stehende Tottenham-Teammanager Antonio Conte ebenfalls vom Verein aus Nord-London gefeuert wird, könnte Nagelsmann ein Anwärter bei den Spurs sein."

Sun: "Unglaubliche Wendung. Zu Beginn der Woche deutete Nagelsmann auf interne Probleme hin, nachdem seine Taktik veröffentlicht worden war."

Express: "Bayern war bei Tuchel schneller als Tottenham."

Mirror: "Schocker bei Bayern. Es ist ein absolut rücksichtsloser Schachzug der Bayern, sich jetzt von Nagelsmann zu trennen. Sowohl Carlo Ancelotti als auch Niko Kovac wurden in den letzten Jahren in ähnlicher Weise Mitte der Saison entlassen."

Daily Star: "Die englischen Fans müssen nicht lange warten, Tuchel wiederzusehen, da Bayern München nächsten Monat in der Champions League gegen Manchester City antritt."

Spanien

Marca: "Bombe in der Bundesliga. Der FC Bayern München hat entschieden, die Zusammenarbeit mit seinem bisherigen Trainer Julian Nagelsmann nicht fortzusetzen."

AS: "Das Spiel gegen Leverkusen könnte der berühmte Tropfen gewesen sein, der das Fass in der Allianz Arena zum Überlaufen gebracht hat. Dass der FC Bayern die Tabellenführung abgegeben hat, hat alle Alarmglocken ausgelöst."

Sport: "Die Fußballwelt ist überrascht."

Mundo Deportivo: "FC Bayern sägt Nagelsmann ab. Der Meistertitel ist für die Münchner fast schon Pflicht, zum jetzigen Zeitpunkt nur Zweiter zu sein, ist unnatürlich. Dennoch ist es überraschend, dass die Bayern auf Nagelsmann verzichten."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Ein Blitz aus heiterem Himmel."

La Repubblica: "Die Niederlage gegen Bayer Leverkusen hat fatale Folgen für Nagelsmann."

Corriere della Sera: "Sensationelle Wende beim FC Bayern München."

Frankreich

L'Équipe: "In den letzten Tagen haben mehrere Dinge Nagelsmann zutiefst verärgert, insbesondere die Tatsache, dass seine Taktikskizzen veröffentlicht wurden. Die Funktionäre des FC Bayern zeigten sich zunehmend irritiert über die Entscheidungen ihres Trainers."

Le Parisien: "Niemand hat es kommen sehen. Nur trägt der FC Bayern nicht umsonst den Spitznamen FC Hollywood."

Hui, so schnell kann´s gehen: Der eben noch als kommender Jahrhunderttrainer abgefeierte Julian Nagelsmann wird von der Bayernführung kaltherzig vor die Tür gesetzt und parallel schon mit Thomas Tuchel ein Vertrag aufgesetzt. Das wirft eine Menge Fragen auf: Ist Nagelsmann am sportlichen Misserfolg gescheitert oder doch an seinem fragwürdigen Modegeschmack? Ist der Rauswurf ein Zeichen der Schwäche von Kahn, Hainer & Co? Und ging alles so schnell, weil Tuchel sonst demnächst das Trainerleibchen bei Tottenham übergestreift hätte: Arnd und Philipp klären alle wichtigen Fragen zum, hehe, Bayern-Beben – in einer Sonderfolge von "Zeigler & Köster".

Österreich

Kronen Zeitung: "Paukenschlag beim FC Bayern München: Deutschlands Rekordmeister scheint sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Julian Nagelsmann zu trennen!"

oe24: "Die Entlassung kam für Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann überraschend: Er erfuhr erst im Skiurlaub im Zillertal von seinem Aus."

Schweiz

Blick: "Hammermeldung aus Deutschland! Bayern München feuert Star-Trainer Julian Nagelsmann. Diese Meldung kommt aus dem Nichts."