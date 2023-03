FC Bayern bestätigt Nagelsmann-Hammer

IMAGO/osnapix

Wurde beim FC Bayern entlassen: Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann ist nicht mehr länger Cheftrainer des FC Bayern! Der deutsche Rekordmeister bestätigte die Berichte, die sich seit Donnerstagabend wie im Lauffeuer verbreitet hatten, am Freitag. Mit Thomas Tuchel ist der Nachfolger bereits gefunden.

Trainer-Beben beim FC Bayern: Der Münchner Spitzenklub trennt sich mit sofortiger Wirkung von Julian Nagelsmann, wie der Klub wenige Tage vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Tabellenführer BVB mitteilte. Damit endet sein eigentlich langfristig bis 2026 angedachtes Projekt beim FC Bayern über drei Jahre früher als geplant.

Am Freitagnachmittag weilte Nagelsmann noch einmal an der Säbener Straße, wo die Details zur Trennung besprochen wurden. Wenig später folgte dann das offizielle Vereinsstatement. Nagelsmanns Assistenten Dino Toppmöller, Benjamin Glück und Xaver Zembrod wurden vom FC Bayern ebenfalls freigestellt.

Salihamidzic erklärt "schwierigste Entscheidung" beim FC Bayern

"Das ist die schwierigste Entscheidung in meiner Zeit als sportlich Verantwortlicher des FC Bayern gewesen. Ich habe zu Julian vom ersten Tag an ein offenes, vertrauensvolles, freundschaftliches Verhältnis gehabt. Ich bedauere die Trennung von Julian", wird Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der Mitteilung zitiert.

"Aber nach gründlicher Analyse der sportlichen Entwicklung unserer Mannschaft speziell seit Januar und mit den Erfahrungswerten der Rückrunde in der Vorsaison haben wir jetzt gemeinsam entschieden, Julian freizustellen. Ich bin Julian sehr dankbar für das, was er für den FC Bayern getan hat und wünsche ihm alles Gute", führte der Bayern-Manager aus.

"Persönlich und im Namen des FC Bayern möchte ich mich bei Julian und seinem Trainerteam bedanken und allen viel Glück für die Zukunft wünschen", betonte Vorstandschef Oliver Kahn.

Meisterschaft für den FC Bayern in Gefahr

Nagelsmann war im Sommer 2021 für eine Ablösesumme bis zu 25 Millionen Euro von RB Leipzig als Nachfolger von Hansi Flick nach München gewechselt.

In seiner ersten Saison beim FC Bayern hatte der 35-Jährige "nur" die deutsche Meisterschaft gewinnen können. Obgleich in 2022/23 noch Chancen auf das Triple bestehen, war die Titelverteidigung in den vergangenen Monaten in immer größere Gefahr geraten.

Nach der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen verloren die Münchner sogar die Tabellenführung an Borussia Dortmund, am 1. April kommt es zum direkten Aufeinandertreffen mit den BVB.

Tuchel übernimmt den FC Bayern

Neuer Cheftrainer beim FC Bayern ist Thomas Tuchel. Der ehemalige Coach von Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea war seit seiner Entlassung beim Londoner Spitzenklub im vergangenen September ohne Anstellung.

Tuchel erhält beim FC Bayern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 und soll am Montag bereits das Training an der Säbener Straße leiten.