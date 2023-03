"Habt ihr Lack gesoffen?": Heftiger Gegenwind für Bayern

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic (l.) und Vorstandschef Oliver Kahn treffen beim FC Bayern die schwierigen Entscheidungen

Ausgehend von einem Bericht des Transferexperten Fabrizio Romano verbreitete sich am Donnerstagabend die Meldung, der FC Bayern habe sich von Trainer Julian Nagelsmann getrennt, wie ein Lauffeuer. Inzwischen lässt die Medienwelt keinen Zweifel mehr daran zu, dass der 35-Jährige am 1. April gegen den BVB nicht mehr auf der Bank der Münchner sitzen wird. Stattdessen soll Thomas Tuchel den Job übernehmen. Auffallend: Die offizielle Seite hüllt sich weiterhin in Schweigen - vielleicht auch, weil die Reaktionen der Fans jetzt schon deutlich ausfallen?

Vor sechs Tagen wandte sich der FC Bayern zuletzt auf Instagram an seine Anhänger. In den Kommentaren unter dem Post, einer Ankündigung für das Knaller-Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City, geht es seit Stunden allerdings nur noch um die Entlassung Nagelsmanns. Der Tenor fällt dabei überraschend eindeutig aus.

"Ihr hab sie nicht mehr alle, Nagelsmann rauszuhauen, oder?!", lautet einer der Kommentare, die bislang den größten Zuspruch der Community erhielten. "Ich glaube Julian zu kicken, wird sich rächen", orakelt ein anderer User. "Einfach peinlich", wettert ein anderer.

Ohnehin findet Nagelsmann, der in der Liga zwar die Tabellenführung an den BVB verloren hat, in der Champions League mit den Bayern trotz extrem namhafter Gegner allerdings eine Traumsaison vorweisen kann, viel Rückhalt. "Wir stehen hinter dem Coach", heißt es in einem Beitrag und an den FC Bayern gewandt: "Habt ihr Lack gesoffen?". "Bitte sag mir jemand, dass das nicht wahr ist", hofft ein anderer Nutzer auf einen schlechten Scherz.

Mehr dazu: Darum will der FC Bayern Thomas Tuchel

Klar ist, bis der FC Bayern sein Schneckenhaus verlässt und von offizieller Seite Farbe bekennt, wird weiter heftig spekuliert. Spätestens wenn die Tinte unter dem Vertrag mit dem erwarteten Nagelsmann-Nachfolger Thomas Tuchel trocken ist, wird sich der deutsche Rekordmeister allerdings sicher melden.

Wie klug der Schachzug letztlich ist, wird ohnehin erst der weitere Saisonverlauf zeigen.