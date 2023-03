Bericht: Kehrtwende im Vertragspoker um Gladbach-Star

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Lars Stindl (r.) wird Gladbach im Sommer wohl verlassen

Durch einen Rentenvertrag sollte Lars Stindl bei Borussia Mönchengladbach gehalten werden. Nun rückt eine Vertragsverlängerung mit dem Kapitän über den Sommer hinaus aber in weite Ferne. Offenbar will der langjährige Gladbacher die Gespräche nun auf Eis legen.

Bereits seit 2015 trägt Lars Stindl das Trikot von Borussia Mönchengladbach. 262 Pflichtspiele stehen in dieser Zeit zu Buche. Die letzten Jahre durfte der elfmalige Nationalspieler seine Mannschaft gar als Kapitän aufs Feld führen. Doch die Ära Stindl wird im Sommer nun offenbar nach acht Jahren ein Ende finden.

Laut "Bild" soll der 34-Jährige derzeit dazu tendieren, die Gespräche über eine Verlängerung des bis 2023 datierten Vertrages zeitnah zu beenden. Bereits im Februar war durchgesickert, dass der Kapitän mit einem Rentenvertrag am Rhein gehalten werden soll. Die "Sport Bild" berichtete damals, dass eine Vertragsverlängerung die wahrscheinlichste Option ist.

Gladbach: Stindl hat "riesengroße Lust am Fußball"

Doch nun sind die Gespräche offenbar gescheitert. Anstatt eines Verbleibs in Gladbach strebe Stindl nun eine Rückkehr in seine Heimat zum Karlsruher SC an. Dort durchlief er bis 2007 die Nachwuchsteams und machte anschließend seine ersten Schritte im Profi-Geschäft. 2010 zog es ihn weiter zu Hannover 96.

Ausschlaggebend für das Interesse an dem Wechsel zu dem Zweitligisten soll die Aussicht auf mehr Spielpraxis sein. Diese war bereits in dieser Saison nicht immer gegeben. Seinen Stammplatz hatte Stindl, anders als in den Jahren davor, unter Daniel Farke nicht immer sicher. Das könnte sich beim KSC ändern.

"Die Lust am Fußball ist auf jeden Fall noch riesengroß. Aber es ist nicht nur eine sportliche, sondern auch eine familiäre Entscheidung. Die ganze Zukunft spielt eine Rolle, das ist ja klar", sagte Stindl zuletzt gegenüber der Boulevard-Zeitung.

Ein weiteres Indiz für einen Wechsel nach Baden-Württemberg: Am Rand von Karlsruhe hat Stindl ein Haus für seine Frau Tanita und seine zwei Kinder gebaut.