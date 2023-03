Zwei Schalke-Talente treffen Zukunftsentscheidung

IMAGO/Revierfoto

Niklas Barthel bleibt dem FC Schalke 04 erhalten

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 stellt sich für die Zukunft neu auf. Der abstiegsbedrohte Revierklub bindet gleich zwei Talente aus seiner Nachwuchsakademie.

Der FC Schalke 04 verlängert die Verträge mit den beiden U19-Spielern Niklas Barthel und Nedzhib Hadzha. Das gaben die Königsblauen am Freitag bekannt. Über die neuen Laufzeiten der beiden Youngsters machte S04 keine Angaben.

"Barthel und Hadzha sind beide Teil der U17-Meistermannschaft aus der vergangenen Saison. Ihre konstanten Leistungen haben uns überzeugt", wird Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede & Entwicklung, in der Mitteilung zitiert: "Wir freuen uns sehr, dass Nedzhib und Niklas den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit uns weitergehen wollen und sie die aufgezeigten Perspektiven direkt überzeugt haben."

Innenverteidiger Barthel zählt zum festem Stamm in der U19-Mannschaft, in allen 15 Partien in der regulären Saison der Bundesliga West stand er in der Startelf. 2019 war er aus der Jugend von Arminia Bielefeld zu Schalke 04 gewechselt.

Nachwuchs des FC Schalke 04 hat Chancen auf einen Titel

Hadzha, der als U14-Spieler aus Hamm nach Gelsenkirchen gekommen war, fühlt sich im defensiven Mittelfeld zuhause. Der junge Bulgare stand in ebenfalls in allen 15 Partien auf dem Rasen, neunmal stand er in der Startelf. Beide hatten mit der U17-Auswahl in der Vorsaison die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Die U19-Junioren des FC Schalke 04 belegen in dieser Saison in der Bundesliga West den dritten Platz, wodurch eine Teilnahme an den Meisterschafts-Playoffs verpasst wurde. Stattdessen hat der Schalke-Nachwuchs noch die Chance, in dieser Saison den DFB-Juniorenpokal zu gewinnen.

Im Halbfinale trifft die Mannschaft von U19-Trainer Norbert Elgert auf den 1. FC Mainz 05. Im zweiten Halbfinale treffen der 1. FC Köln und Hertha BSC aufeinander, das Finale wird am 30. April ausgetragen.