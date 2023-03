Barca buhlt offenbar weiter um BVB-Juwel Moukoko

IMAGO/Revierfoto

Youssoufa Moukoko steht langfristig beim BVB unter Vertrag

Ende Januar verlängerte Borussia Dortmund den Vertrag mit Youssoufa Moukoko langfristig bis 2026. Die Transfer-Gerüchte um den BVB-Youngster verstummen allerdings nicht. Im Fokus steht wieder einmal der FC Barcelona.

Bevor Moukoko sein neues Arbeitspapier bei den Schwarz-Gelben unterschrieb, buhlte der FC Barcelona um die Dienste des Angreifers. Laut dem Portal "fichajes" haben die Katalanen den 18-Jährigen bis heute nicht aus den Augen verloren.

Demzufolge könnte Moukoko bei Barca langfristig Robert Lewandowski ersetzen, heißt es. Um den ehemaligen Superstar des FC Bayern ranken sich aktuell ebenfalls Wechselgerüchte.

Wie "fichajes" weiter berichtet, könnten in den kommenden Monaten Verhandlungen zwischen Moukoko und dem FC Barcelona stattfinden. Konkrete Details liefert das Portal aber nicht.

Dass der BVB seine Nachwuchshoffnung im Sommer ziehen lässt, ist äußerst unwahrscheinlich. Moukoko hatte erst im Januar nach einem langen Verhandlungspoker einen neuen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Der deutsche U21-Nationalspieler soll bei Borussia Dortmund die Zukunft mitgestalten.

Youssoufa Moukoko fühlt sich beim BVB wohl

"Es ist kein Geheimnis, dass ich mich beim BVB wohl fühle", wurde Moukoko nach seiner Verlängerung vom Klub zitiert. Er sei bereit, "auch den nächsten Schritt meiner Entwicklung gemeinsam mit dem Verein zu gehen", beteuerte der Mittelstürmer.

In der laufenden Saison kommt der Linksfuß beim BVB in bislang 26 Pflichtspielen auch sechs Tore sowie sechs Vorlagen. Momentan laboriert Moukoko an einem Syndesmosebandanriss. Ein Einsatz im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern am 1. April ist offen.

Vor rund einer Woche teilte Moukoko auf Instagram einen Beitrag, auf dem der BVB-Star zurück auf dem Trainingsgelände in Brackel zu sehen ist. Die Dortmunder Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr nahmen hierdurch zu.