Türkei-Trainer Kuntz fordert entschlossenes Auftreten

IMAGO/Seskimphoto

Stefan Kuntz ist seit 2021 Trainer der Türkei

Fußball-Nationaltrainer Stefan Kuntz erwartet zum Auftakt der Türkei in der EM-Qualifikation ein entschlossenes Auftreten seiner Mannschaft.

Beim Gastspiel in Armenien am Samstag (18:00 Uhr/DAZN) solle "ganz klar auf dem Platz zum Ausdruck" kommen: "Ich gehe einen Weg mit acht Schritten, morgen ist der erste Schritt, und ich höre erst auf, wenn ich mich für Deutschland qualifiziert habe", sagte der 60-Jährige am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Viele seiner Spieler kämen jetzt "in ein gutes Alter", sagte Kuntz, in dem man die "besten Jahre seiner Karriere" habe, "und genau das will ich von meiner Mannschaft sehen". Die Türkei trifft in der Qualifikationsgruppe D neben Armenien auf Kroatien, Lettland und Wales.

Die Türkei hatte sich für die vergangenen beiden EM-Endrunden 2016 und 2021 qualifiziert, auf dem Weg nach Katar war das Team in den WM-Play-offs an Portugal gescheitert. Kuntz ist seit 2021 Nationaltrainer in der Türkei.