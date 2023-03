Ex-Profi über Tuchel: "Kompromisse macht er nicht"

IMAGO/Mark Pain

Thomas Tuchel ist neuer Cheftrainer des FC Bayern

Thomas Tuchel übernimmt beim FC Bayern für Julian Nagelsmann. Dass der neue Cheftrainer des deutschen Rekordmeisters seine klaren Vorstellungen hat, weiß auch Ex-Profi Markus Babbel.

"Er ist ein Typ, der genau weiß, was er will. Wer nicht mitzieht, hat ein riesengroßes Problem", sagte der 50-Jährige gegenüber der Schweizer Zeitung "Blick" über Tuchel: "Kompromisse macht er nicht."

Tuchel hatte zuletzt den FC Chelsea trainiert, wo er im vergangenen September überraschend entlassen wurde. Mit den Blues gewann der neue Coach des FC Bayern 2021 die Champions League.

"Natürlich ist er nicht ganz einfach im Innenleben. Er hat seine klaren Forderungen, auf die er auch intern pocht", führte Babbel über Tuchel aus: "Da kann es große Diskussionen geben, wie zuletzt bei Chelsea. Aber man sieht ja auch jetzt dort, dass es nicht rund läuft. Das hätte man mit Thomas sicher besser hinbekommen."

Thomas Tuchel ein "herausragend guter Trainer"

Der 49-Jährige sei ein "herausragend guter Trainer, ähnlich wie Julian [Nagelsmann]", urteilte Babbel. "Der Vorteil ist, dass Thomas schon bewiesen hat, dass er bei großen Klubs gut arbeiten kann. Bei Paris Saint-Germain hatte er das Starensemble im Griff, schaffte es bis ins Finale gegen die Bayern", erinnerte er an das Königsklassen-Endspiel 2020, das die Münchner knapp mit 1:0 für sich entscheiden konnten.

Babbel weiter: "Für mich ist entscheidend, was die Spieler nach einer gemeinsamen Zeit über den Trainer sagen, und sie haben ihn immer gelobt. Man sieht ja, was in Paris jetzt los ist – keiner hat den Laden auch nur im Ansatz so im Griff gehabt wie er. Mit Chelsea tätigte er den großen Wurf mit dem Champions-League-Sieg."

Tuchel hat beim FC Bayern einen Vertrag bis Juni 2025 unterzeichnet. Der Nagelsmann-Nachfolger soll bereits am Montag das Mannschaftstraining an der Säbener Straße leiten.