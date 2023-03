Hintergründe zu Bellinghams Verletzung enthüllt

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Der BVB benötigt Jude Bellingham im Saisonendspurt

Nach der Länderspielpause stehen für Borussia Dortmund die entscheidenden Wochen im Kampf um die Meisterschaft an. Der BVB ist dabei auch auf die Leistungen von Jude Bellingham angewiesen. Das Problem: Der Shooting-Star ist seit Längerem angeschlagen.

Laut "Bild" habe Bellingham "eine chronische Schleimbeutelentzündung". Der 19-Jährige läuft derzeit oftmals mit einem Tape am linken Knie auf. Nach Informationen der Boulevardzeitung sollen die Ärzte dem BVB-Star deshalb schon eine Pause "nahe gelegt" haben.

Bislang steht Bellingham aber wie gewohnt auf dem Platz. Aktuell befindet sich der zentrale Mittelfeldspieler im Aufgebot der englischen Nationalmannschaft für die laufende EM-Qualifikation.

Jude Bellingham beim BVB unverzichtbar

Bei Borussia Dortmund gehört Bellingham ebenfalls zu den Dauerbrennern. In dieser Saison absolvierte der Shootingstar bereits 34 Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben. Die Zwischenbilanz von zehn Toren sowie sechs Vorlagen zeigt, wie wichtig Bellingham für den BVB ist.

Zuletzt konnte der 19-Jährige jedoch nicht immer glänzen. "Er ackert. Er möchte und will. Und trotzdem gibt es Phasen, in denen das auch mal okay ist. Man muss auch mal eingestehen, dass ein Spieler nicht immer auf dem allerhöchsten Niveau spielt", erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 2:2 im Revierderby auf Schalke.

BVB trifft auf den FC Bayern

Nach der Länderspielpause geht es für die Dortmunder gleich mit dem Bundesliga-Gipfeltreffen beim FC Bayern (1. April, 18:30 Uhr) weiter.

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren gastiert der BVB nun als Tabellenführer in München. Bei einem Sieg könnte die Borussia ihren Vorsprung auf vier Punkte ausbauen und der ersten Meisterschaft seit 2012 somit einen großen Schritt näher kommen. Einen Bellingham in Topform könnte der BVB gegen den FC Bayern also nur allzu gut gebrauchen.