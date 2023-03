Newcastle United? Wilde Spekulationen um Nagelsmann

IMAGO/Revierfoto

Julian Nagelsmann ist nicht länger Cheftrainer des FC Bayern

Der FC Bayern hat sich nach nicht einmal zwei Jahren überraschend von Julian Nagelsmann getrennt. Lange dürfte der 35-Jährige aber nicht auf dem Markt bleiben. Ex-Profi Stan Collymore spekuliert nun sogar über einen möglichen Vorstoß von Newcastle United aus der Premier League.

"Die Eigentümer der Magpies sollten zumindest die Fühler ausstrecken und Nagelsmann fragen, ob er das Ruder übernehmen möchte", sagte der 52-Jährige gegenüber dem Portal "CaughtOffside".

Newcastle United spielt in der Premier League eigentlich eine überzeugende Saison. Aktuell rangieren die Nordengländer auf dem fünften Tabellenplatz und haben somit sogar noch alle Chancen auf die Qualifikation für die Champions League. Cheftrainer Eddie Howe sollte bei den Magpies dadurch eigentlich fest im Sattel sitzen.

"Sie müssen Howe nicht einmal sagen, dass sie mit ihm [Nagelsmann] Kontakt aufgenommen haben, aber sie müssen zumindest herausfinden, ob er in den Nordosten kommen möchte", meinte Collymore: "Auf diese Weise werden sie sich verbessern, denn mit Howe an der Spitze werden sie nicht ins gelobte Land kommen."

Julian Nagelsmann fliegt beim FC Bayern

Ob Newcastle United letztlich wirklich über Nagelsmann nachdenken wird, steht noch in den Sternen. Der 35-Jährige war eigentlich noch langfristig an den FC Bayern gebunden. Doch am Freitag verkündete der deutsche Rekordmeister offiziell die Trennung.

"Das ist die schwierigste Entscheidung in meiner Zeit als sportlich Verantwortlicher des FC Bayern gewesen. Ich habe zu Julian vom ersten Tag an ein offenes, vertrauensvolles, freundschaftliches Verhältnis gehabt. Ich bedauere die Trennung von Julian", wird Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der Vereinsmitteilung zitiert.

Mit Thomas Tuchel hat der FC Bayern gleich einen Nachfolger gefunden. Der 49-Jährige besitzt an der Säbener Straße ein Arbeitspapier bis zum Sommer 2025.