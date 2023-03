Nagelsmanns Beziehung "war Riesenthema in der Kabine"

IMAGO

Die Beziehung zwischen Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger war beim FC Bayern Gesprächsthema

Das Aus von Julian Nagelsmann beim FC Bayern ist weiterhin das Gesprächsthema Nummer eins in Fußball-Deutschland. Ebenfalls verstärkt in den Fokus rückt in diesem Zusammenhang die Beziehung des Trainers mit der Journalistin Lena Wurzenberger. Das Verhältnis soll beim Rekordmeister intern für große Unruhe gesorgt haben.

Über die Gründe für das Nagelsmann-Aus beim FC Bayern wird seit Donnerstagabend viel spekuliert. Neben sportlichen Argumenten wird dabei auch immer wieder behauptet, der Trainer habe die Mannschaft in der Kabine ein Stück weit "verloren". Diese These vertritt auch Ex-Profi Markus Babbel.

In Babbels Augen haben am Ende mehrere Entwicklungen zum Bruch zwischen Mannschaft und Trainer geführt - unter anderem auch Nagelsmanns Beziehung zu der Journalistin Lena Wurzenberger.

Dass ausgerechnet eine Reporterin der "Bild"-Zeitung die Freundin des Bayern-Trainers ist, sei "nicht ganz unproblematisch" gewesen, sagte der Ex-Nationalspieler gegenüber "Sport1".

Unruhe beim FC Bayern: "Das weiß ich verbrieft"

"Mit der Mannschaft ist ein Vertrauensbruch entstanden und da hat er sich keinen Gefallen getan", berichtete Babbel von folgenschweren Auswirkungen der Beziehung auf das Verhältnis zu den Münchner Profis, die hinter vorgehaltener Hand über dieses Thema mehr als nur getuschelt haben. "Das war ein Riesenthema in der Kabine, das weiß ich verbrieft", sagte Babbel.

Auch "Bild" hatte bereits berichtet, dass das Verhältnis zwischen dem Trainer und der Journalistin intern ein großes Gesprächsthema war. Demnach fürchteten einige Profis, vertrauliche Informationen könnten über diesem Wege an die Öffentlichkeit geraten. Auch das habe letztlich das Klima in der Kabine beeinflusst.

Wurzenberger selbst zog nach dem Aus ihres Freundes beim FC Bayern bereits Konsequenzen. Wie der Axel-Springer-Verlag auf "dpa"-Anfrage bestätigte, verlässt die Journalistin "Bild" auf eigenen Wunsch zu Ende März.

Beim Boulevard-Blatt berichtete die Journalistin vor ihrer Beziehung mit Nagelsmann über den FC Bayern. Anschließend wurde sie in eine andere Abteilung versetzt.