Medien: Prominentes Trio nimmt Nagelsmann ins Visier

IMAGO/Federico Pestellini

Ist nicht mehr Trainer des FC Bayern: Julian Nagelsmann

Die Experten sind sich einig: Nach seiner Entlassung beim FC Bayern wird Julian Nagelsmann nicht lange auf das nächste attraktive Angebot warten müssen. Und tatsächlich soll der in München gefeuerte Trainer bereits bei einigen Top-Klubs auf dem Zettel stehen. So wird sein Name nicht nur in England, sondern auch in Spanien schon gehandelt.

Informationen der spanischen Online-Zeitung "El Confidencial" zufolge sind unter anderem die Verantwortlichen von Real Madrid nach Nagelsmanns Entlassung hellhörig geworden. Es heißt, der 35-Jährige stehe auf einer fünf Namen umfassenden Shortlist, die im Fall eines Ancelotti-Rücktritts am Saisonende abgearbeitet werden könnte.

Allerdings soll Nagelsmann nicht die erste Option der Königlichen sein. Diesen Platz nimmt Klub-Legende Raúl ein, der aktuell den Nachwuchs der Madrilenen trainiert. Ebenfalls auf der Liste stehen laut "El Confidencial" die Namen von Xabi Alonso, Mauricio Pochettino und Zinédine Zidane.

Ein weiterer namhafter Klub, der mit einer Verpflichtung des Deutschen liebäugeln soll, ist der FC Chelsea. Das berichtet das Portal "Football Insider". Dort heißt es, die Blues würden die Situation rund um Nagelsmann ganz genau beobachten.

Vom FC Bayern nach London?

Ein erneuter Trainer-Wechsel bei den Londonern gilt nach der anhaltenden sportlichen Talfahrt als durchaus möglich.

Der neue Besitzer Todd Boehly hatte diesbezüglich schon im vergangenen Herbst keine Geduld gezeigt und Thomas Tuchel völlig überraschend rausgeworfen. Sportlich hat sich die Situation aber auch unter Tuchel-Nachfolger Graham Potter nicht entscheidend verbessert.

Der dritte große Klub in der Nagelsmann-Verlosung ist Tottenham Hotspur. Beim Verein aus dem Londoner Norden geht es schon seit einigen Wochen hoch her. Das Ende von Trainer Antonio Conte scheint nur noch eine Frage der Zeit und sein. Dass der Italiener bis zum Saisonende im Sattel bleibt, ist englischen Medien zufolge unwahrscheinlich. Julian Nagelsmann könnte als Blitz-Ersatz einspringen.