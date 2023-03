Emre Can bestätigt Kontakt zum FC Bayern

IMAGO/Thomas Pakusch

Wechselte 2020 zum BVB statt zum FC Bayern: Emre Can

Seit mittlerweile gut drei Jahren spielt Emre Can bei Borussia Dortmund. Vor seinem Wechsel von Juventus Turin zum BVB hätte der Nationalspieler auch beim FC Bayern landen können - auf Betreiben des heutigen Bundestrainers Hansi Flick.

"Ja, das stimmt! Wir hatten damals telefoniert, als ich noch in Turin war. Am Ende ist das aber nicht zustande gekommen und ich bin nach Dortmund gewechselt", sagte Can angesprochen auf die damaligen Gerüchte im Interview mit "Sport1".

Zu Flick hat der 29-Jährige nach wie vor einen guten Draht - auch, wenn der Nachfolger von Joachim Löw ihn nicht mit zur WM in Katar nahm.

"Natürlich trifft es einen, wenn man nicht dabei ist. Ich habe den Anspruch an mich selbst, immer Nationalspieler zu sein. Die WM zu verpassen, war sehr bitter. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass ich wenig gespielt habe in der Hinrunde und auch nicht gut genug war, wenn ich mal auf dem Platz stand", blickte Can zurück.

Er sei in dieser Phase beim BVB "sehr unzufrieden" mit sich gewesen, offenbarte der Mittelfeldspieler. "Ich hatte weder das Vertrauen des Trainers noch Vertrauen in mich selbst. Beides musste ich mir wieder erarbeiten", schilderte Can, der im Jahr 2023 einen deutliche Leistungssprung machte und nun auch wieder Teil des DFB-Teams ist.

Kritik aus der Öffentlichkeit lasse er inzwischen ohnehin nicht mehr an sich heran, stellte Can klar. "Es gibt Wichtigeres im Leben. Für mich ist wichtig, was Trainer, Freunde und Familie zu meiner Leistung sagen. Sie sind sehr kritisch und ehrlich zu mir."

Duell mit dem FC Bayern eine "sehr schwierige Aufgabe" für den BVB

Nach den Länderspielen gegen Peru und Belgien steht für Can und den BVB das Spitzenspiel beim FC Bayern auf dem Programm.

"Es wird eine sehr schwierige Aufgabe, und uns ist klar, dass wir es eindeutig besser machen müssen als in den vergangenen Jahren in München", sagte der gebürtige Frankfurter, der seine ersten Gehversuche im Profi-Fußball in München gemacht hatte.

Die Tabellenführung mit dem BVB fühle sich "gut an", sagte Can. "Aber wir wissen auch genau, wo wir herkommen. Im Dezember hatten wir noch neun Punkte Rückstand. Ich glaube schon, dass wir die Qualität haben, um Titel mitzuspielen. Aber das müssen wir auf dem Platz auch beweisen."