Ex-Profi äußert brisanten Nagelsmann-Verdacht

IMAGO/Ulrich Wagner

Julian Nagelsmann wurde beim FC Bayern gefeuert

Der frühere Bundesliga-Profi Mario Basler glaubt, dass hinter der Entlassung von Julian Nagelsmann beim FC Bayern mehr stecken könnte als bisher bekannt.

"Es muss was Schwerwiegendes vorgefallen sein. Ich kann mir das anders nicht vorstellen, weil eine Woche nach einem verlorenen Spiel erst diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, wir trennen uns vom Trainer ... keine Ahnung, ich weiß es nicht", sagte der 54-Jährige im Podcast "Basler ballert".

Der Europameister von 1996 ergänzte: "Es überrascht mich, dass man in dieser Situation den Trainer entlässt. Man ist in allen drei Wettbewerben vertreten. Gut, jetzt ist man in der Bundesliga-Tabelle Zweiter. Aber nächste Woche ist das Top-Spiel gegen Dortmund. Wenn man gewinnt, ist man wieder Erster."

Basler kritisierte auch die Art und Weise der Verkündung des Trainerwechsels beim FC Bayern: "Wenn Nagelsmann es im Urlaub durch die Medien erfahren hätte oder erfahren würde, das wäre dann für mich völlig unprofessionell und auch dem Trainer gegenüber nicht gerecht. Das fände ich sehr, sehr schade und dann sollten sich auch ein paar Leute im Vorstand beim FC Bayern Gedanken machen, ob sie auch den professionell Weg wählen. Egal wer das entschieden hat, aber dann sollen sie sich wirklich ernsthafte Gedanken machen, ob sie auch für den Job geeignet sind."

Der FC Bayern sei auf dem Wege, wieder der "FC Hollywood" zu werden, so der ehemalige Münchner. "Jetzt heißen die Spieler beim FC Bayern nicht mehr Basler, Scholl, Matthäus, Strunz oder Effenberg, sondern jetzt ist der FC Hollywood Sané und Gnabry."

FC Bayern: Letzte "Patrone" für Hasan Salihamidzic?

Nagelsmanns Nachfolger Thomas Tuchel sei in den letzten Jahren "reifer geworden, hat viele große Vereine trainiert mit Paris und mit Chelsea. Und er hat die Champions League gewonnen", lobte Basler.

Der ehemalige BVB-Coach habe allerdings "seinen eigenen Kopf, der wird seinen eigenen Weg durchziehen, ohne Rücksicht auf Verluste".

Am Abschneiden von Tuchel beim FC Bayern muss sich nach Baslers Ansicht auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic messen lassen. "Ich hoffe jetzt auch für Brazzo, dass diese Patrone sitzt. Ansonsten sollte sich auch der eine oder andere im Vorstand mal Gedanken über seine Position machen", sagte der zweimalige deutsche Meister.