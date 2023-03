Salihamidzic enthüllt neue Details zum Nagelsmann-Aus

IMAGO/Ulrich Wagner

Hasan Salihamidzic ist Sportvorstand beim FC Bayern

Am Freitag trennte sich der FC Bayern offiziell von Trainer Julian Nagelsmann. Wenige Tage zuvor war sein Aus in der Münchner Chefetage angeblich noch kein Thema. Am Ende führte eine Krisensitzung nach der Bundesliga-Niederlage bei Bayer Leverkusen zum vorzeitigen Aus des Übungsleiters.

Also doch: Die bittere 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Sonntag besiegelte das Schicksal von Julian Nagelsmann als Trainer des FC Bayern. Das verriet Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Rahmen der Vorstellung des neuen Chefcoaches Thomas Tuchel.

"Wir haben vorher nicht eine Sekunde daran gedacht, einen anderen Trainer zu kontaktieren", versicherte er. Am Montag nach dem Spiel habe dann jedoch "ein Prozess" eingesetzt.

"Wenn man sich das Spiel gegen Leverkusen angeschaut hat, wo wir in der ersten Halbzeit vorgeführt wurden. Da mussten wir uns einfach hinsetzen und noch mal Spiel für Spiel und Phase für Phase analysieren", schilderte Salihamidzic, was sich am Tag nach der bitteren Pleite in der Chefetage des FC Bayern abspielte.

FC Bayern: "Konstellation" mit Julian Nagelsmann passte nicht mehr

Der Klub sei dann schweren Herzens zu der Erkenntnis gekommen, dass es sich nicht nur um eine weitere Schwächephase handelt, sondern dass "die Konstellation zwischen Trainer und Mannschaft einfach nicht mehr passt", sagte der Bosnier.

Wiederum nur einen Tag später, am Dienstag, erfolgte die Kontaktaufnahme zu Tuchel, mit dem noch am gleichen Abend ein Treffen vereinbart wurde. Kurz darauf einigten sich die Parteien auf die Zusammenarbeit.

Noch bevor es Ende der Woche zur Einigung kam, berichteten Medien bereits vom Aus von Nagelsmann. "Damit hatten wir nichts zu tun", erklärte Salihamidzic, dass es eine dritte Person war, die die Nachricht vorzeitig an die Medien weitergab.

So hat Julian Nagelsmann auf sein Aus beim FC Bayern reagiert

Nach der Zusage von Tuchel meldete sich der Münchner Sportvorstand laut eigener Aussage umgehend bei Nagelsmann und unterrichtete diesen von seiner Entlassung. Am Freitag folgte dann ein persönliches Gespräch, bei dem auch Vorstandschef Oliver Kahn anwesend war.

"Es war ein sehr offenes Gespräch. Julian war natürlich verärgert und versucht, zu verstehen. Trotzdem: Er war sehr offen. Wir haben ihm die Situation erklärt. Er hat das aufgenommen und verstanden. Unterm Strich war das Gespräch so, wie wir uns das vorgestellt haben", verriet Kahn, was sich hinter verschlossenen Türen an der Säbener Straße abspielte.