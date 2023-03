Kam der Nagelsmann-Leak aus dem Tuchel-Lager?

IMAGO/ULMER

Julian Nagelsmann ist nicht mehr Trainer des FC Bayern

Am Freitag wurde Julian Nagelsmann vom FC Bayern über seine Entlassung informiert. Bereits am Abend zuvor erfuhr er davon aus den Medien. Mittlerweile wird vermutet: Die Informationen sickerte aus dem Lager von Thomas Tuchel durch.

Als erstes ließ am Donnerstagabend einmal mehr "Transferexperte" Fabrizio Romano die Gerüchte-Bombe platzen. Um kurz nach 21 Uhr schrieb der Journalist auf Twitter, dass eine Entlassung von Julian Nagelsmann möglich sei und eventuell gar kurz bevorstehe. Dazu brachte er auch direkt Thomas Tuchel als Nachfolger ins Spiel. Diese Infos wurden dann wenig später auch von der "Bild", dem "kicker" und der "SZ" bestätigt.

Der FC Bayern musste sich daraufhin viel Kritik gefallen lassen. Dem Rekordmeister wurde von vielen Seiten schlechter Stil vorgeworfen. Dabei konnten die Münchner nichts dafür, dass die Nachricht vom Nagelsmann-Aus vorzeitig an die Presse weitergegeben wurde.

"Damit hatten wir nichts zu tun", erklärte Sportvorstand Hasan Salihamidzic, dass die Info von einer "dritten Person" kam und zudem geleakt wurde, bevor Tuchel überhaupt fest zugesagt hatte. Um wen es sich bei besagter Person handelte, konnte oder wollte der Bosnier jedoch nicht sagen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist allerdings klar, wer das Leck in der Kette war: Berater Pini Zahavi.

"Sky" und "AZ" berichteten bereits am Freitag, dass der Israeli seine Finger beim Tuchel-Deal mit im Spiel hatte. Er soll maßgeblichen Anteil am Wechsel des Trainers an die Isar gehabt haben - und von ihm, so behauptet es zumindest "Sport1", sei auch die Info von der Nagelsmann-Entlassung an Fabrizio Romano durchgegeben worden, der sie dann an seine rund 14 Millionen Twitter-Follower schickte. Danach wurde die Lawine schließlich zum Selbstläufer.

Dass alle von Romano verbreiteten Informationen korrekt waren, bestätigte der FC Bayern im Laufe des Freitags, als das Nagelsmann-Aus und die Tuchel-Einstellung vom Rekordmeister vermeldet wurden.