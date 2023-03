Kult-Trainer dachte bei Nagelsmann-Aus an "Fake News"

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Julian Nagelsmann musste beim FC Bayern seine Koffer packen

Mit der Entlassung von Cheftrainer Julian Nagelsmann sorgte der FC Bayern am Freitag für einen Paukenschlag. Bereits am Donnerstagabend wurde die Trennung in den Medien enthüllt. Peter Neururer dachte zunächst an einen Scherz.

"Ich persönlich habe geglaubt, das muss eine Fake News sein", sagte der Kult-Trainer gegenüber "Sport1": "Das kann nicht wahr sein, nach dem, was man in den letzten Tagen gehört hat - sowohl von Präsident Herbert Hainer als auch von Oliver Kahn und Brazzo Salihamidzic."

Die Vereinsbosse des FC Bayern hatten Nagelsmann in den vergangenen Wochen immer wieder öffentlich den Rücken gestärkt. Doch am Ende entschieden sich die Verantwortlichen dennoch für eine vorzeitige Trennung vom 35-Jährigen.

"Bayern München hat sich mit seinen Entscheidungen komplett enteiert und ihre Glaubwürdigkeit komplett verloren. Mal sehen, wie die Bayern-Spieler reagieren werden", wurde Neururer deutlich.

Am Samstagmittag erklärten Kahn und Salihamidzic im Rahmen einer Pressekonferenz, weshalb Nagelsmann nach nicht einmal zwei Jahren wieder seinen Hut nehmen musste.

So begründet der FC Bayern das Nagelsmann-Aus

"Julian [Nagelsmann] ist ein Top-Trainer, wir haben einen Top-Kader. Aber jetzt muss man sagen, dass die Konstellation einfach nicht gestimmt hat", betonte Salihamidzic: "Wir haben den Trainer von der ersten Minute zu 100 Prozent unterstützt. Das werden wir auch immer wieder machen. Das muss so sein. Aber wir müssen die beste Entscheidung für den FC Bayern treffen."

"Mit dem Beginn der Rückrunde können wir mit den häufig gezeigten Leistungen nicht zufrieden sein. Das ist nicht unser Anspruch und deswegen mussten wir eine Entscheidung treffen", äußerte sich Kahn zum Trainer-Beben beim FC Bayern.

Statt Nagelsmann leitet Thomas Tuchel nun die Geschicke an der Säbener Straße. Der 49-Jährige hat einen Vertrag bis zum Sommer 2025 unterzeichnet.