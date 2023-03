Hainer: "Wir haben fest an Nagelsmann geglaubt"

IMAGO

Arbeiten beim FC Bayern nicht mehr zusammen: Herbert Hainer und Julian Nagelsmann

Die Entlassung von Julian Nagelsmann beim FC Bayern schlägt weiterhin hohe Wellen. Am Samstagabend äußerte sich Vereinspräsident Herbert Hainer zum Trainer-Beben an der Säbener Straße.

Mit der Freistellung von Nagelsmann sorgte der FC Bayern mitten in der Länderspielpause für großes Aufsehen. Schließlich hatte kaum ein Beobachter mit einer solch drastischen Entscheidung mitten in der heißen Saisonphase gerechnet.

Im Rahmen des Spitzenspiels der Frauen-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und VfL Wolfsburg bezog Herbert Hainer im "MagentaSport-Studio" Stellung zum Paukenschlag.

"Wenn man sich die Situation anguckt, muss man nüchtern feststellen: Wir hatten zu Beginn des Jahres 9 Punkte Vorsprung auf Dortmund und sind heute einen Punkt dahinter. Wir haben also 10 Punkte in den letzten 2 Monaten verloren. Wenn das so ist, dann stimmen Leistung und Ergebnis nicht übereinander", analysierte der Klubpräsident.

Der deutsche Rekordmeister habe "auch ein paar gute Spiele gehabt wie zum Beispiel gegen Paris, aber insgesamt waren die Leistungen zu schwankend", stellte Hainer heraus.

Hainer: FC Bayern hat an Nagelsmann geglaubt

"Wir haben fest an den Herrn Nagelsmann geglaubt und ihn deswegen auch immer wieder unterstützt", beteuerte der 68-Jährige, fügte jedoch hinzu: "Aber wenn man dann diese Schwankungen gesehen hat und zum Schluss Augsburg und auch Leverkusen gesehen hat. Da hat man gesehen, dass der Trend nicht in die richtige Richtung geht, sondern eher nach unten ... Wir haben ambitionierte Ziele. So haben wir die Situation analysiert und am Ende des Tages dann auch die Entscheidung getroffen."

Mit Thomas Tuchel hat der FC Bayern bereits einen Nachfolger unter Vertrag genommen. "Das ist definitiv die richtige Entscheidung. Wir wollten ihn ja schon vor Jahren mal haben und das hat dann nicht geklappt. Er hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er mit großen internationalen Klubs unheimlich erfolgreich sein kann ... Ich glaube, da gibt es keine 2 Meinungen, dass Thomas Tuchel einer der fähigsten Trainer ist, die wir in Europa haben", sagte Hainer über den 49-Jährigen.