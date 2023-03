Kroatien patzt gegen Wales

IMAGO/Matija Habljak/PIXSELL

Kroatien lässt Punkte liegen

Der WM-Dritte Kroatien hat im ersten Spiel auf dem Weg zur EM-Endrunde in Deutschland im kommenden Jahr einen Sieg in letzter Sekunde verspielt.

Die Mannschaft um Kapitän und Superstar Luka Modric kam in Split nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Wales hinaus.

Andrej Kramaric von der TSG 1899 Hoffenheim hatte die Kroaten in der 28. Minute in Führung gebracht. In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Nathan Broadhead aber der Ausgleich in der Partie der Gruppe D.