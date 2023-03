Salihamidzics Auftritt im "Doppelpass" im LIVE-Ticker

IMAGO/Ulrich Wagner

Trainer-Beben beim FC Bayern - und Hasan Salihamidzic mittendrin

Der FC Bayern sorgte am Freitag mit der Entlassung von Julian Nagelsmann für ein echtes Trainer-Beben - und Sportvorstand Hasan Salimahidzic war mittendrin.

Heute ab 11:00 Uhr stellt sich der Ex-Profi im "Doppelpass" von "Sport1". sport.de berichtet im Live-Ticker vom Auftritt Salimahidzics.

Wie kam es zur Trennung von Nagelsmann? Warum fiel die Wahl auf Thomas Tuchel als Nachfolger? Und inwieweit müssen sich die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters auch selbst hinterfragen?

+++ Was steckt hinter dem Nagelsmann-Aus beim FC Bayern? +++

Wegen der schwachen sportlichen Entwicklung seit der WM-Pause ist Julian Nagelsmann seit Freitag nicht mehr Trainer des FC Bayern, obwohl der Klub in dieser noch alle wichtigen Titel holen kann. Die Entscheidung kam plötzlich und ist bei den Fans nicht unumstritten. Welche Argumente gab es für den Trainer-Wechsel?

+++ Droht auch mit Tuchel Zoff beim FC Bayern? +++

Als Nachfolger präsentierte der FC Bayern am Samstag Thomas Tuchel. Der Champions-League-Sieger genießt in der Branche einen hervorragenden Ruf als Fußball-Fachmann. In der Vergangenheit sorgte der Coach beim BVB und beim FC Chelsea aber durchaus für Stress. Droht auch beim FC Bayern bald Zoff mit Tuchel?

+++ Prominente Gäste liefern Einschätzungen +++

Im "Doppelpass" ist Salihamidzic am Sonntag nicht der einzige Gast. Analysen und Einschätzungen zum FC Bayern wird es auch von den anderen Experten geben. Mit dabei sind: