Schalke 04 zu Verkauf von Top-Scorer gezwungen?

IMAGO/TEAM2sportphoto

Marius Bülter (l.) ist der Top-Scorer beim FC Schalke 04

Angreifer Marius Bülter ist im Kader des abstiegsbedrohten FC Schalke 04 der wichtigste Offensivmann. Doch die Königsblauen könnten einem Medienbericht zufolge nach der Saison zu einem Verkauf des Top-Scorers gezwungen sein.

Vier Tore in den vergangenen vier Bundesliga-Spielen: Marius Bülter war eines der Gesichter des neuen Aufschwungs beim FC Schalke 04. Auch dank seiner Tore hat der Revierklub in der Rückrunde noch keine Niederlage erleiden müssen. Insgesamt steht der ehemalige Union-Profi in dieser Saison bei sieben Treffern und einer Vorlage.

Doch sollten die Tore des 29-Jährigen am Ende nicht für den Klassenerhalt reichen, könnte "Bild" zufolge ein vorzeitiger Abschied im Sommer drohen. Denn: Schalke 04 wäre beim erneuten Gang in die Zweitklassigkeit wohl aus finanziellen Gründen zu einem Verkauf gezwungen. Seine Tauglichkeit für die Fußball-Bundesliga hat Bülter mit seinen nunmehr 15 Toren in 83 Spielen bereits unter Beweis gestellt, der Markt würde einen Verkauf wohl sicher hergeben.

FC Schalke 04: Vorzeitige Verlängerung im Fall Klassenerhalt denkbar

Marius Bülter war im Sommer 2021 für kolportierte 800.000 Euro vom 1. FC Union Berlin zu den Königsblauen gewechselt. Sein Vertrag bei Schalke 04 ist noch bis 2024 gültig. Die kommende Sommer-Transferphase wäre aus Sicht der Knappen somit die letzte gute Gelegenheit, um mit dem Stürmer Kasse machen zu können.

Sollte Schalke 04 letztlich jedoch die Klasse halten können, ist "Bild" zufolge aber auch ein gänzlich anderes Szenario denkbar. Dann könnte durchaus eine vorzeitige Vertragsverlängerung samt Gehaltserhöhung angepeilt werden. Damit würden die Königsblauen sicherstellen, dass in der kommenden Saison ein wichtiger Offensivspieler erhalten bleibt - angesichts der mageren Ausbeute von gerade einmal 21 Toren in 25 Spielen wäre ein langfristiger Verbleib des Top-Scorers umso wichtiger.

Schalke 04 hat in den ausbleibenden Spielen noch alle Chancen auf den Klassenerhalt. Mit 21 Zähler rangiert Königsblau auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Abstand zu Platz 15 beträgt nur einen Punkt.