Transfer-Wunsch: Chelsea von Thomas Tuchel "enttäuscht"

Andy Rowland via www.imago-images.de

Lernten sich beim FC Chelsea kennen und schätzen: Thomas Tuchel und Anthony Barry

Thomas Tuchel arbeitet beim FC Bayern mit seinen langjährigen Assistenten Zsolt Löw und Arno Michels zusammen. Der Neu-Münchner hatte auf seiner Vorstellungs-Pressekonferenz am Samstag aber zudem offen den Wunsch geäußert, dass ein weiterer Mitarbeiter hinzukommt. Sätze, die bei seinem Ex-Klub FC Chelsea wohl alles andere als gut aufgenommen worden sind.

Am Dienstag, einen Tag später als ursprünglich angedacht, wird Thomas Tuchel sein erstes Mannschaftstraining beim FC Bayern abhalten. Der 49-Jährige ist Nachfolger von Julian Nagelsmann, der am vergangenen Freitag von den Münchner Oberen freigestellt worden war.

Erst zu Wochenbeginn war Tuchel von Sportvorstand Hasan Salihamidzic kontaktiert worden, danach ging alles schnell. Mit dem Cheftrainer wechseln auch dessen Assistenten Zsolt Löw und Arno Michels, mit denen er schon bei vorherigen Stationen zusammengearbeitet hatte.

FC Bayern: Tuchel formuliert "absoluten Wunsch"

"Für mein Trainerteam und mich war das alles in dieser kurzen Zeit gar nicht so einfach. Weder ich noch mein Team waren darauf vorbereitet. Deshalb auch an sie ein großes Dankeschön", so der Neu-Münchner auf der Pressekonferenz am Samstag.

Mit dem Duo ist Tuchels Trainerstab jedoch nicht komplett, wie er hervorhob: "Wir hoffen, dass wir noch Anthony Barry dazubekommen, der aktuell noch bei Chelsea unter Vertrag steht, weil das mein absoluter Wunsch ist."

Der 36-Jährige ist seit Anfang Februar zudem Co-Trainer der portugiesischen Nationalmannschaft, die nunmehr von Roberto Martínez hauptverantwortlich geleitet wird.

FC Chelsea "enttäuscht" von Thomas Tuchel

Um Barry aus dessen Arbeitspapier herauszulösen, muss der FC Bayern also mit dem FC Chelsea in Verhandlungen treten. Zwar sei man bei den Blues, so berichtet es der "Telegraph", durchaus davon ausgegangen, dass Tuchel erneut mit Barry zusammenarbeiten will und somit eine Trennung womöglich zustande kommen könnte. Der offenherzig formulierte Transfer-Wunsch des ehemaligen Chelsea-Teammanagers sei bei den Bossen in London aber alles andere als gut angekommen.

Bei Chelsea sei man gar "enttäuscht" darüber, dass Tuchel seinen Wunsch öffentlich geäußert habe. Die Blues hatten sich im September vergangenen Jahres von Tuchel getrennt, obwohl dieser noch im Mai 2021 die Champions League hatte gewinnen können.

Anthony Barry war indes im August 2020 unter dem ehemaligen Teammanager Frank Lampard zum FC Chelsea gekommen. Parallel arbeitete er zunächst als Co-Trainer der irischen Nationalmannschaft, dann an der Seite von Roberto Martínez für die belgische und nun für die portugiesische.