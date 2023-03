Stars froh über Nagelsmann-Aus? Effenberg lässt aufhorchen

IMAGO/Ulrich Wagner

Stefan Effenberg kann den Trainerwechsel beim FC Bayern nachvollziehen

Das Kapitel Julian Nagelsmann beim FC Bayern ist beendet. Ex-Profi Stefan Effenberg deutet nun an, dass einige Stars froh über den Rauswurf des Trainers sein könnten.

"Schwer zu beantworten ist, wer das nun innerhalb der Mannschaft begrüßt und wer nicht: Da hält sich immer die Waage, wenn du einen Kader von 25 Spielern hast", schrieb Effenberg in seiner "Sport1"-Kolumne.

Der 54-Jährige ergänzte: "Es gibt immer Spieler, die sich über eine Trainer-Entlassung freuen - anderen tut es weh, die leiden da ein Stück weit drunter."

Effenberg hob dennoch hervor, dass sich viele Spieler des FC Bayern positiv über Nagelsmann geäußert haben und sich für die Zusammenarbeit bedankt haben. "Das ist dann ja auch positiv für Nagelsmanns Zukunft", so der TV-Experte.

Als Hauptgrund für den Rauswurf sieht Effenberg die "extremen Schwankungen" in diesem Jahr. "Es war ja konstant inkonstant", urteilte er und erklärte: "Man kann das sportlich also nachvollziehen, dass die Bayern nun diesen Schritt gegangen sind und sich von Nagelsmann getrennt haben."

Die Entscheidung des FC Bayern, sich von Nagelsmann zu trennen, kam für Effenberg daher nicht "aus heiterem Himmel".

FC Bayern: Stefan Effenberg kritisiert Julian Nagelsmann

Besonders hart ging Effenberg mit Nagelsmanns Entscheidungen bei der 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen ins Gericht.

"Ich bin mir sicher: Nagelsmann hätte mehr erreicht, wenn er mit einer richtigen Ansage zur Halbzeit gekommen wäre als mit diesen drei Wechseln", schrieb er mit Blick auf die Auswechslungen von Joao Cancelo, Sadio Mané und Thomas Müller nach der Halbzeitpause.

Diese Entscheidungen konnte Effenberg "in keiner Weise nachvollziehen". "Denn wenn du solche Hochkaräter in so einem wichtigen Spiel rausnimmst, dann entsteht eine riesengroße Problematik", kritisierte er. Das sei "ein Tropfen auf dem heißen Stein" gewesen.