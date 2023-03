Conte bei Tottenham entlassen - übernimmt Nagelsmann?

IMAGO/John Walton

Antonio Conte ist entlassen - folgt Julian Nagelsmann nach dem Aus beim FC Bayern?

Spätestens seit seinem Rundumschlag gegen Klub und Spieler hatte sich das angedeutet: Antonio Conte ist nicht mehr Trainer von Tottenham Hotspur. Der Premier-League-Klub, der zuletzt an Thomas Tuchel dran gewesen sein soll, bestätigte am späten Sonntagabend die Trennung. Mit Julian Nagelsmann könnte jetzt der ehemalige Coach des FC Bayern in London übernehmen.

Am späten Sonntag hat Tottenham Hotspur die "einvernehmliche" Trennung von Antonio Conte vermeldet. Wie der Klub bekannt gab, soll Co-Trainer Cristian Stellini bis Saisonende übernehmen.

"Wir haben noch zehn Premier-League-Spiele und kämpfen um einen Champions-League-Platz", wird Tottenham-Präsident Daniel Levy in einer Mitteilung des Vereins zitiert: "Wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen. Jeder muss seinen Beitrag leisten, um das bestmögliche Ergebnis für den Verein und unsere großartigen Fans zu erreichen."

Conte hatte die Spurs im November 2021 von Nuno Espirito Sanches übernommen und auf Anhieb in die Champions League geführt. In der Königsklasse war für den Finalisten von 2019 nach einem 0:1 und 0:0 gegen den AC Mailand aber schon im Achtelfinale Schluss. Anfang März flog Tottenham zudem gegen Zweitligist Sheffield United aus dem Achtelfinale des FA-Cups.

Julian Nagelsmann nach Entlassung beim FC Bayern ein Kandidat?

Spätestens seit seiner Wutrede am 18. März war abzusehen, dass die Zusammenarbeit zwischen Conte und Tottenham bald enden würde. "Sie spielen nicht für etwas Wichtiges. Sie wollen nicht unter Druck spielen. Sie wollen nicht unter Stress spielen. Auf diese Weise ist es einfach. Die Geschichte von Tottenham ist so. 20 Jahre ist der Besitzer da und sie haben nie etwas gewonnen. Warum?", hatte der Italiener, dessen Vertrag zum Saisonende ausgelaufen wäre, damals unter anderem erklärt.

Pikant: Bei Tottenham galt bis vor wenigen Tagen Thomas Tuchel als heißer Kandidat auf die Conte-Nachfolge, ehe der FC Bayern dazwischenfunkte und den früheren BVB-Coach am Freitag unter Vertrag nahm. Stattdessen könnte jetzt der in München geschasste Julian Nagelsmann für Conte bei Tottenham übernehmen.

Wie die englische Tageszeitung "Times" berichtet, will Tottenham Gespräche mit dem 35-Jährigen führen - allerdings wohl erst für die kommende Saison, wie es in dem Bericht heißt.

Bereits Ende 2019 wurde Nagelsmann bei Tottenham gehandelt, damals als möglicher Nachfolger des entlassenen Mauricio Pochettino. Der ehemalige Coach des FC Bayern, der im Sommer 2019 bei RB Leipzig übernommen hatte, sagte jedoch ab.

Sollte Nagelsmann bei Tottenham übernehmen, hätte der FC Bayern sicher nichts dagegen einzuwenden. Bei den Münchnern steht Nagelsmann noch bis 2026 auf der Gehaltsliste.