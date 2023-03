Medien: Nur "kleiner Kreis" folgte Nagelsmann noch

IMAGO/Markus Fischer

Julian Nagelsmann und Joshua Kimmich waren beim FC Bayern ein Herz und eine Seele

Vor seiner Entlassung beim FC Bayern hat der ehemalige Cheftrainer Julian Nagelsmann offenbar einen Großteil des Rückhalts in der Kabine des deutschen Rekordmeisters verloren.

Wie der "kicker" berichtet, sei dem 35-Jährigen nur noch "ein kleiner Kreis" der Münchner Profis bedingungslos gefolgt.

Nagelsmanns erster Ansprechpartner innerhalb der Mannschaft war demnach Joshua Kimmich. Dass dieser sich am Rande des Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft in sehr deutlichen Worten zu Nagelsmanns Entlassung äußerte, kam also vor diesem Hintergrund nicht von ungefähr - ebenso wenig wie die Tatsache, dass Kimmich einen Bruch zwischen Mannschaft und Ex-Coach verneinte und am "ZDF"-Mikrofon mit Blick auf den überraschenden Trainer-Wechsel von "wenig Liebe, wenig Herz" sprach.

Der "kicker" hatte zuvor bereits berichtet, Kimmich habe bei seinen Ausführungen bei Weitem nicht für das gesamte Team gesprochen.

Ebenso schrieb das Fachmagazin, von Manuel Neuer und seinem Umfeld sowie Thomas Müller sei kritisch beäugt worden, dass der 28-Jährige zuletzt in den Medien immer wieder als potenzieller Kapitän gehandelt worden war - und zwar für den Fall, dass Neuer das Amt nach seinem Ski-Unfall und den kritischen Interviews zur Entlassung von Torwart-Trainer Toni Tapalovic verliert.

FC Bayern: Hasan Salihamidzic reagiert auf Kimmich-Aussagen

Leon Goretzka, anscheinend ebenfalls ein Mitglieder der "Nagelsmann-Fraktion", bezeichnete dessen Aus in den sozialen Medien als "Schock". Er habe den geschassten Übungsleiter "wahrscheinlich häufiger gesehen als meine Familie". Er persönlich habe "keine Probleme" mit Nagelsmann gehabt, erklärte Goretzka.

Am Sonntag hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic auf Kimmichs Aussagen reagiert. "Wenn Sie ihn fragen, würde er sagen: Wir haben einen Top-Trainer gehabt, wir haben eine Top-Mannschaft. Aber die Leistungen waren ungenügend, das würde er auch bestätigen", erklärte der Ex-Profi im "Doppelpass" von "Sport1".

Salihamidzic hatte zuvor Risse im Verhältnis zwischen Nagelsmann und der Mannschaft angedeutet und damit die Debatte ins Rollen gebracht.