Reus-Abschied war laut Ex-Coach "richtige Entscheidung"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Marco Reus speilt seit 2012 für den BVB

2009 wechselte Marco Reus von Rot Weiss Ahlen zu Borussia Mönchengladbach. Drei Jahre später verließ er die Fohlen schon wieder und kehrte zu Borussia Dortmund zurück. Der Schritt zum BVB war für den früheren Gladbach-Coach Michael Frontzeck genau der richtige.

"Er braucht die Heimat", schrieb Frontzeck, der von Sommer 2009 bis Frühjahr 2011 Trainer in Gladbach war, in einem "kicker"-Gastbeitrag.

Zwar habe Reus sich bei Gladbach direkt eingefunden. "Er hat bei uns gut reingepasst", betonte Frontzeck, stellte jedoch klar: "Dass er dann nach drei Jahren in Gladbach zurück nach Dortmund gewechselt ist, war für ihn die richtige Entscheidung – und auch, so lange dortzubleiben."

Von seinem ehemaligen Schützling schwärmte der 59-Jährige in höchsten Tönen: "Sein Spiel ist feiner geworden, er bewegt sich geschickt in den Zwischenräumen, hat eine tolle Schusstechnik und ist auch fleißig nach hinten – einer der wenigen Unterschiedsspieler in der Liga."

Frontzeck hofft daher, dass Reus der Bundesliga noch lange erhalten bleibt, "denn jedes Jahr von ihm ist ein Gewinn für den Fußball".

Das macht Marco Reus "immer noch herausragend"

Auch Martin Hanskötter, der Reus in der U19 bei Rot Weiss Ahlen trainierte, fand nur lobende Worte: "Marco hatte damals schon eine herausragende Tempoqualität und eine Geradlinigkeit, mit viel Zug und Drang zum Tor."

Der BVB-Profi sei "ein großer Gewinn" für den Verein gewesen. "Natürlich verfolge ich noch immer seinen sportlichen Werdegang. Marcos Dribblings und sein Instinkt sind immer noch herausragend, und 150 Tore in der Bundesliga sprechen für sich", adelte Hanskötter.

"Große Wertschätzung" für Marco Reus beim BVB

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl schloss sich der Lobeshymne an. "Auch wenn Marco sein Spiel während der vergangenen Jahre ein wenig verändert hat, zeigt er weiterhin, welch hohe Qualität er besitzt und dass er auch weiterhin noch in der Lage ist, wichtige Tore für uns zu schießen", wird der 43-Jährige vom "kicker" zitiert.

Mit "seiner Cleverness, seiner feinen Ballbehandlung und seinem starken ersten Kontakt" bringe Reus seine Mitspieler zudem immer wieder "in gefährliche Abschlusspositionen".

"Wir haben alle große Wertschätzung für Marco, er spielt seine elfte Saison beim BVB und ist auf der Jagd nach Rekorden. Zuletzt hat er sogar Michael Zorc nach Toren eingeholt. Damit geht er verdientermaßen in die Geschichte von Borussia Dortmund ein", hob Kehl hervor.