Unklare Zukunftsprognose für Julian Nagelsmann

Wohin zieht es Julian Nagelsmann nach dem Aus beim FC Bayern?

Nach dem Aus beim FC Bayern steht Trainer Julian Nagelsmann nach Ansicht der Fans vor einer unklaren Zukunft.

Am Freitag ließ der FC Bayern die Bombe platzen: Julian Nagelsmann wurde seines Amtes als Chefcoach enthoben, Thomas Tuchel beerbte den 35-Jährigen an der Säbener Straße - ein spektakuläres Trainer-Beben, das seitdem die Schlagzeilen in Fußball-Deutschland dominiert.

Schon wenige Stunden nach Nagelsmanns Entlassung beim FC Bayern begannen die Spekulationen um seine Zukunft.

Real Madrid und Tottenham Hotspur kristallisieren sich Medienberichten zufolge als ernsthafteste Kandidaten auf eine Verpflichtung des Fußballlehrers heraus - zumal die Londoner am späten Sonntagabend die bereits erwartete Trennung von Antonio Conte vollzogen.

Für die sport.de-User gibt es mit Blick auf Nagelsmanns Zukunft allerdings noch einige Fragezeichen. In einer Umfrage mit über 25.000 Teilnehmenden prognostizierten 36 Prozent, dass es den Ex-Coach des FC Bayern zu den Spurs verschlägt. 29 Prozent der Abstimmenden glauben an einen Wechsel zu Real Madrid, 35 Prozent an ein Engagement Nagelsmanns bei einem anderen Verein.

FC Bayern: Rückhalt für Julian Nagelsmann, Klatsche für Thomas Tuchel

Insgesamt gibt es nach dem Trainer-Wechsel beim FC Bayern viel Rückhalt für Nagelsmann: In einer weiteren sport.de-Umfrage votierten nur 36 Prozent dafür, dass Nagelmanns Entlassung die richtige Entscheidung gewesen ist.

64 Prozent zeigten für den Rauswurf kein Verständnis - eine klare Breitseite auch gegen die Verantwortlichen um Vorstandchef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Bei Thomas Tuchel sind die Fans des deutschen Rekordmeisters skeptisch: Nur 27 Prozent der Abstimmenden bei sport.de glauben, dass der frühere BVB-Coach beim FC Bayern funktionieren wird, 50 Prozent votierten dagegen. Die restlichen 23 Prozent sind noch unschlüssig und wollen abwarten, wie sich Tuchel in München schlägt.