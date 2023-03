Transfer-Coup? ManCity-Juwel beim BVB gehandelt

IMAGO/Oliver Kaelke

Manchester-City-Talent Shea Charles wird beim BVB gehandelt

Jadon Sancho, Jude Bellingham und Co. - mit Talenten aus England hat Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren exzellente Erfahrungen gemacht. Jetzt könnte es ein Juwel aus dem Nachwuchs von Manchester City zum BVB ziehen.

Führt Shea Charles die illustre Reihe an britischen Talenten fort, die beim BVB ihren internationalen Durchbruch schafften? Der 19-jährige Jungnationalspieler Nordirlands hat laut Medienberichten das Interesse des Bundesliga-Spitzenreiters auf sich gezogen - und das, obwohl er bisher noch nicht im Profiteam von Manchester City zum Einsatz kam.

Laut dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano hat der BVB "ein Auge" auf Charles geworfen. Auch "Bild" berichtet vom Interesse der Westfalen am 19-Jährigen, der die U21 des amtierenden Premier-League-Meisters als Kapitän aufs Feld führt.

Dem Bericht zufolge schätzt der Spieler seine Chancen auf regelmäßige Einsätze im ManCity-Profiteam unter Trainer Pep Guardiola nicht allzu hoch ein, weshalb er von einem Wechsel in die Bundesliga nicht abgeneigt sei.

ManCity-Juwel kennt den BVB schon

Charles gilt als begnadeter und vielseitig einsetzbarer Abräumer vor der Abwehr. Neben seiner Stammposition im defensiven Mittelfeld kann das ManCity-Juwel auch als rechter Verteidiger oder als Innenverteidiger zum Einsatz kommen. Sein Vertrag bei den Citizens ist bis Sommer 2027 datiert.

Kurios: Obwohl Charles noch auf sein Profidebüt im City-Trikot wartet, ist er schon sechsfacher Nationalspieler Nordirlands. Im Juni vergangenen Jahres kam der Defensivallrounder in den Nations-League-Partien gegen Griechenland, Zypern, Kosovo und Zypern zum Einsatz. Zwei weitere Länderspiele absolvierte Charles in der EM-Qualifikation am vergangenen Donnerstag gegen San Marino und am Sonntag gegen Finnland.

Mit dem BVB kam Charles schon im vergangenen Jahr in Berührung. Im September und Oktober traf er mit Manchester in der Gruppenphase der UEFA Youth League zweimal auf den Dortmunder Nachwuchs.

In der laufenden Saison kommt Charles insgesamt auf 20 Einsätze für Citys U21 in der Premier League 2 und auf sieben Einsätze in der UEFA Youth League.