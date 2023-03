LIVE: Das sagt Hansi Flick zum Bayern-Beben

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Spricht Hansi Flick über das Trainer-Beben beim FC Bayern?

Am Dienstag (20:45 Uhr) trifft die deutsche Nationalmannschaft in Köln auf Belgien. Trotz des 2:0-Erfolgs gegen Peru wird sich das Team von Bundestrainer Hansi Flick steigern müssen, um auch gegen das europäische Schwergewicht einen Erfolg zu feiern.

sport.de zeigt heute ab 13:00 Uhr die DFB-Pressekonferenz mit dem Bundestrainer und Abwehrspieler Thilo Kehrer (West Ham United) im LIVE-Stream (Der Stream öffnet sich oben im Artikelfenster). Spricht Flick dabei auch über das Trainer-Beben beim FC Bayern?

Dank eines 2:0-Erfolges gegen Peru glückte der deutschen Nationalmannschaft der Länderspiel-Auftakt in das neue Jahr. Dennoch wird sich die DFB-Elf am Dienstag gegen Belgien enorm steigern müssen, um auch in Köln den Platz als Sieger zu verlassen.

Vor dem zweiten Testspiel des Jahres hat der DFB in diesen Tage Pressekonferenzen mit den Stars der Fußball-Nationalmannschaft angesetzt. Heute gastieren Bundestrainer Hansi Flick und Abwehrspieler Thilo Kehrer auf dem Podium. Letztgenannter kam gegen Peru nicht zum Einsatz und wartet daher 2023 noch auf die ersten Einsatzminuten im DFB-Trikot.

Was sagt Hansi Flick zum Nagelsmann-Aus beim FC Bayern?

Neben Fragen rund um das anstehende Spiel wird Flick sicherlich auch die eine oder andere Frage zur Entlassung von Julian Nagelsmann beantworten müssen. Dieser hatte das Amt als Trainer des FC Bayern vom heutigen Bundestrainer übernommen und war überraschenderweise am Freitag durch Thomas Tuchel ersetzt worden. Kann Flick diese Entscheidung seines ehemaligen Arbeitgebers verstehen?

Neben Flick wird wie erwähnt Thilo Kehrer sitzen. Dieser läuft derzeit in der Premier League für West Ham United auf und ist dort unumstrittener Stammspieler. Besonders seine Flexibilität macht ihr für die Nationalmannschaft zu einem wichtigen Spieler, da der 26-Jährige sowohl in der Innenverteidiger als auch auf der Position des Rechtsverteidigers zum Einsatz kommen kann.

Auf welcher Position hat der ehemalige Schalker seine größten Stärken und wie schätzt Kehrer seine Rolle in der DFB-Elf ein?