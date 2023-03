Bayern-Transfer droht zu platzen - schlägt der BVB zu?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Julian Nagelsmann ist nicht mehr Trainer des FC Bayern

Die Entlassung von Julian Nagelsmann beim FC Bayern könnte direkte Folgen auf die Kaderzusammenstellung für die kommende Saison haben. Ein sicher geglaubter Transfer droht nun zu platzen - und der BVB könnte schon auf der Lauer liegen.

Im Januar hatte der "kicker" berichtet, dass der ablösefreie Transfer von Konrad Laimer von RB Leipzig zum FC Bayern perfekt sei. Zwischen dem Rekordmeister und dem Mittelfeld-Antreiber habe schon länger Einigkeit bestanden, hieß es. Von dann festgezurrten Vertragsdetails war die Rede.

Eine Bestätigung des FC Bayern gab es bis heute zwar nicht. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte den Österreicher aber bereits im Januar als "sehr, sehr interessanten Spieler" bezeichnet. Zudem räumte Leipzigs Sport-Geschäftsführer Max Eberl ein, dass die Chancen auf eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags schlecht stünden.

Am vergangenen Mittwoch legte "Sky" dann nach und schrieb, dass Laimer nur noch den Medizincheck an der Säbener Straße absolvieren muss und den Vertrag womöglich noch in der aktuellen Länderspielpause unterschreibt.

Umdenken beim FC Bayern?

Doch seit Donnerstagabend ist der Transfer wohl alles andere als fix. Wie die "tz" berichtet, könnte es bei den Bayern-Bossen ein Umdenken bezüglich Laimer geben.

Der 25-Jährige galt als Wunschspieler des gefeuerten Trainers Julian Nagelsmann - nicht des Vereins, wie es in dem Bericht heißt. Demnach ändere sich die Ausgangslage für Laimer nach dem Trainerwechsel "gewaltig".

Unter dem neuen Coach Thomas Tuchel hätte Laimer wohl einen schwereren Stand als unter Nagelsmann. Mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Ryan Gravenberch ist die Konkurrenz schließlich groß.

Die Entlassung von Nagelsmann habe daher auch Laimer "ins Grübeln" gebracht, heißt es. Der österreichische Nationalspieler habe schließlich den Anspruch, Stammkraft zu sein.

Schlägt der BVB bei Konrad Laimer zu?

Sollten sich Tuchel und der FC Bayern gegen eine Verpflichtung Laimers entscheiden, könnte das Borussia Dortmund auf den Plan rufen.

Dem BVB wurde ich der Vergangenheit immer wieder Interesse an dem Leipziger nachgesagt. Beim Revierklub könnte Laimer Jude Bellingham beerben.

Der Engländer wird die Schwarz-Gelben wohl im Sommer verlassen.