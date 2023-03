Tuchels erste Maßnahmen beim FC Bayern durchgesickert

IMAGO/Mladen Lackovic

Thomas Tuchel legt beim FC Bayern los

Thomas Tuchel wird sein Engagement als neuer Cheftrainer des FC Bayern wohl unter anderem mit mehreren Einzelgesprächen mit ausgewählten Profis beginnen.

Das berichtet "Sport1". Demnach sind einige der Treffen bereits am Montag geplant, auch wenn Tuchel erst am Dienstag seine erste Trainingseinheit an der Säbener Straße leitet. Diese wiederum soll den Informationen des TV-Senders zufolge ab 11:00 Uhr über die Bühne gehen.

Viele Spieler stehen Tuchel und seinem Trainerteam dann jedoch nicht zur Verfügung. Mitten in der Länderspielpause befinden sich zahlreiche Akteure des FC Bayern bei ihren Nationalmannschaften.

Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry etwa spielen mit Deutschland am Dienstag in Köln gegen Belgien.

Unterwegs sind auch die Franzosen Kingsley Coman, Dayot Upamecano und Benjamin Pavard, Ryan Gravenberch und Daley Blind mit den Niederlanden sowie Sadio Mané (Senegal) und Joao Cancelo (Portugal). Youngster Mathys Tel weilt zudem bei Frankreichs U19-Auswahl.

FC Bayern: Thomas Müller und Leroy Sané trainieren - ohne Thomas Tuchel

Thomas Müller und Leroy Sané hingegen wurden von Bundestrainer Hansi Flick nicht für den DFB-Kader nominiert. Sie absolvierten neben Reservisten wie Bouna Sarr bereits am Montag eine Einheit in München - allerdings ohne Tuchel.

Die Inthronisierung des 49-Jährigen hatte der FC Bayern am vergangenen Freitag bekanntgemacht. Am Samstag stellten Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic Tuchel dann im Rahmen einer Pressekonferenz vor.

Den neuen Chefcoach erwartet in seinen ersten Wochen beim FC Bayern ein wahres Mammutprogramm, beginnend mit dem Bundesliga-Kracher gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund am Samstag (18:30 Uhr). Dann folgen das Viertelfinalspiel im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg, das Liga-Duell mit den Breisgauern sowie das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City.