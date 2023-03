BVB-Schock vor Gipfeltreffen beim FC Bayern

IMAGO/Moritz Mueller

Erlitt einen Rückschlag im Training: BVB-Angreifer Karim Adeyemi (l.)

Borussia Dortmund bangt vor dem Spitzenspiel beim FC Bayern am kommenden Samstag (18:30 Uhr) um gleich mehrere wichtige Spieler. Nachdem es für einen BVB-Star zuletzt nach einem Comeback aussah, gab es nun offenbar einen erneuten Rückschlag.

Herber Dämpfer für das Trainerteam von Edin Terzic: Bundesliga-Tabellenführer BVB muss beim Gipfeltreffen gegen den FC Bayern wohl ohne Angreifer Karim Adeyemi auskommen.

Nach Angaben von "Sky" droht dem 21-Jährigen ein erneuter Ausfall. Im Training hat Adeyemi demnach erneut Schmerzen verspürt, ein Einsatz am Samstag sei daher nun wieder fraglich. Adeyemi hatte erst kürzlich nach überstandener Muskelverletzung das Training wieder aufnehmen können.

Fünf Pflichtspiele von Borussia Dortmund hat der deutsche Nationalspieler bereits aufgrund des Muskelfaserrisses verpasst, den er sich in der Partie gegen Hertha BSC zugezogen hatte. Die Ausfallzeit hatte der Revierklub zunächst auf drei Wochen beziffert.

Einsatz von BVB-Verteidiger gegen FC Bayern fraglich

Zuvor hatte sich Karim Adeyemi in bestechender Form gezeigt. Nach einer Fußverletzung zum Saisonstart und anschließend durchwachsenen Leistungen in der Hinrunde war der schnelle Angreifer zu Jahresbeginn zu einem wichtigen Baustein des BVB geworden. Sechs seiner insgesamt neun Torbeteiligungen in dieser Saison lieferte er im Januar und Februar.

Der Offensivspieler ist nicht der einzige BVB-Profi, hinter dessen Einsatz vor dem Duell beim FC Bayern ein Fragezeichen steht. Im Länderspiel gegen Peru wurde Abwehrmann Nico Schlotterbeck wegen Muskelbeschwerden ausgewechselt. Der Innenverteidiger reiste daher frühzeitig von der Nationalmannschaft ab. Ob Schlotterbeck gegen die Bayern auflaufen kann, ist fraglich.

Hoffnung besteht derweil bei den zuletzt verletzt fehlenden Gregor Kobel und Julian Brandt, die während der Länderspielphase in Dortmund geblieben waren. Sicher fehlen werden in München indes die Angreifer Youssoufa Moukoko und Jamie Bynoe-Gittens.