Vor BVB-Gipfel: Bayern-Torjäger nimmt Training auf

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Eric Maxim Choupo-Moting (l.) könnte dem FC Bayern gegen den BVB womöglich doch zur Verfügung stehen

Seit nunmehr drei Wochen steht Eric Maxim Choupo-Moting dem FC Bayern nicht zur Verfügung. Den Mittelstürmer plagen Rückenprobleme, sein Einsatz im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den BVB ist nach wie vor ungewiss. Nun gibt es für die Münchner aber ein kleines Licht am Ende des Tunnels.

Eric Maxim Choupo-Moting tritt in dieser Saison solide in die Fußstapfen von Robert Lewandowski. Über den zum FC Barcelona gewechselten Angreifer spricht man an der Säbener Straße kaum noch. Sein Nachfolger besticht doch mit zehn Saisontoren, nur Jamal Musiala (11) erzielte mehr Treffer.

Doch ausgerechnet die beiden besten Torjäger drohen gegen Borussia Dortmund auszufallen. Musiala zog sich in der Länderspielpause einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Während die Ausfallzeit mit einer solchen Verletzung im Normalfall mindestens zwei Wochen beträgt, befindet sich ein Einsatz des Youngsters sich Medienberichten zufolge dennoch im Rahmen des Möglichen.

FC Bayern: Choupo-Moting am Montag auf dem Trainingsplatz

Ähnlich könnte es sich nun offenbar auch bei Choupo-Moting verhalten. Wie "Sky" berichtet, startete der Kameruner am Montagvormittag einen weiteren Trainingsversuch.

Allerdings ist nicht bekannt, welches Pensum der 34-Jährige auf dem Trainingsgelände abspulte. Kurz nachdem der Angreifer den Rasen betrat, zogen die Münchner die blickdichten Vorhänge rund um den Platz zu. Ob Thomas Tuchel in seinem ersten Spiel als neuer Bayern-Trainer auf den Mittelstürmer zurückgreifen kann, bleibt in jedem Fall ein Wettlauf gegen die Zeit.

Tuchel bittet seine Stars am Dienstag zum ersten Aufgalopp - zumindest die Stars, die gerade nicht bei ihren Nationalmannschaften im Einsatz sind. Spätestens ab dann werden alle Ressourcen für das Top-Spiel gegen Tabellenführer Borussia Dortmund kanalisiert.

Auch für die darauffolgenden Partien gegen den SC Freiburg und Manchester City hoffen die Münchner auf ihren Torjäger.