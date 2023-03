FC Bayern im Rennen um Sturm-Juwel

IMAGO/INPHO/Ryan Byrne

Soll nun auch auf der Liste des FC Bayern stehen: Evan Ferguson

Beim FC Bayern wird der neue Cheftrainer Thomas Tuchel künftig ein Wort bei den Neuverpflichtungen mitreden. Kommt sein erster Transfer beim deutschen Rekordmeister aus der Premier League?

Fußball-Bundesligist FC Bayern zeigt Interesse an einer Verpflichtung des gerade einmal 18 Jahre alten Iren Evan Ferguson von Brighton & Hove Albion, das berichtet das Portal "90min".

Scouts des Münchner Spitzenklubs seien demnach zuletzt eigens zum Testspiel der irischen Nationalmannschaft gegen Lettland gereist, um den Mittelstürmer genauer unter die Lupe zu nehmen. Der Youngster dürfte einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, gelang ihm doch in seinem dritten A-Länderspiel das erste Tor. Am Ende bejubelte Ferguson einen 3:2-Sieg.

Sein erfolgreicher Auftritt bei der Nationalmannschaft ist längst nicht das einzige Ausrufezeichen, das der junge Angreifer in dieser Saison gesetzt hat. Nachdem er im Februar 2022 bei einem Kurzeinsatz sein Debüt im englischen Oberhaus gefeiert hatte, startete er in der aktuellen Spielzeit richtig durch: Wettbewerbsübergreifend erzielte Evan Ferguson für Brighton & Hove Albion bereits sieben Tore in 16 Spielen - eine beeindruckende Ausbeute für einen 18-Jährigen.

Europas Topklubs an Evan Ferguson dran

Durch seine Leistungen in den vergangenen Monaten hat sich der Rechtsfuß Berichten zufolge längst auf den Zettel zahlreicher Top-Klubs gespielt. Der FC Bayern reiht sich daher lediglich in eine lange Liste ein, die "90min" zufolge nun zudem durch den FC Barcelona und die SSC Napoli erweitert wurde.

Aus der Premier League haben sich bereits die üblichen Verdächtigen in Stellung gebracht: Sowohl der FC Chelsea als auch Liverpool, Manchester United und Newcastle United haben Evan Ferguson Berichten zufolge mehrfach bereits gescoutet.

Da sein Vertrag erst im vergangenen Oktober bis Sommer 2026 verlängert wurde, müssen sich die Seagulls vorerst aber wohl keine Sorgen um einen baldigen Abschied machen.