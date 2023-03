Team mit Kobel und Hernández? Gedankenspiele um Nagelsmann

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Julian Nagelsmann (r.) wurde beim FC Bayern entlassen

Kaum machte die Nachricht, der FC Bayern werde sich von Trainer Julian Nagelsmann trennen, am vergangenen Donnerstagabend die Runde, ploppten auch schon Gerüchte auf, welche Klubs die Finger nach dem 35-Jährigen ausstrecken werden. Besonders hoch steht ein Engagement bei Tottenham Hotspur im Kurs. Gedankenspiele auf der Insel orakeln nun sogar bereits darüber, wie das Team der Spurs unter Nagelsmann aussehen könnte. Unter anderem werden ein Bayern- und ein BVB-Star in diesem Zusammenhang bei den Londonern gehandelt.

Dass Antonio Conte seinen Trainerstuhl bei Tottenham Hotspur unlängst räumen musste, goss nur noch weiter Öl in die ohnehin lodernden Feuer der Gerüchteküche: Die Lillywhites, so heißt es in übereinstimmenden Medienberichten, verfolgen die Entwicklungen um Julian Nagelsmann nach dessen Aus beim FC Bayern ganz genau.

Bis zum Saisonende wird wohl Contes langjähriger Assistent Christian Stellini das Traineramt in London ausfüllen, spätestens dann wird Nagelsmann aber wieder in den Fokus der Spurs rücken. Das berichtet auch "talkSPORT", garniert mit Gedankenspielen, wie Nagelsmann Tottenham umkrempeln könnte.

Erste Baustelle wäre demnach der Platz zwischen den Pfosten. Der Vertrag von Frankreichs Rekord-Nationalspieler Hugo Lloris endet zwar erst im Sommer 2024, mit 36 Jahren gehört der Weltmeister von 2018 allerdings nicht mehr zu den Jüngsten. "talkSPORT" mutmaßt daher, dass BVB-Keeper Gregor Kobel eine zentrale Rolle in den Transferplanungen Tottenhams einnehmen wird, sollte Nagelsmann im Sommer in die englische Hauptstadt wechseln.

Nagelsmann kennt BVB-Star aus Hoffenheim

Den 25-jährigen Schweizer kennt Nagelsmann bereits aus seiner Zeit als Coach der TSG Hoffenheim, eine Wiedervereinigung unter dem Banner Tottenhams könnte "gut der Fall sein", heißt es in dem Bericht.

Auch sein Ex-Klub FC Bayern ist demnach nicht vor Abwerbeversuchen sicher. Um die Probleme in der Innenverteidigung in den Griff zu bekommen, wird darüber spekuliert, dass Nagelsmann versuchen könnte, Lucas Hernández aus München loszueisen.

Damit die genannten Szenarien zutreffen, müssten allerdings einige, nicht gerade kleine Hürden überwunden werden. Kobel ist noch bis 2026 an den BVB gebunden und absoluter Leistungsträger in Dortmund. Hernández' Vertrag endet zwar schon 2024, der Franzose soll allerdings vor einer Verlängerung beim FC Bayern stehen.

Dass sich allen voran natürlich ohnehin erst einmal Nagelsmann tatsächlich mit dem Job an der White Hart Lane anfreunden müsste, versteht sich von selbst.

Geht es nach den sport.de-Usern spricht übrigens viel dafür, dass Nagelsmann auf die Insel wechselt. In einem Voting mit knapp 30.000 Abstimmenden glauben 37 Prozent, der junge Coach versuche sein Glück bei Tottenham. 29 Prozent halten Real Madrid für Nagelsmanns nächsten Klub.