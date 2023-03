Baumgart: Ex-BVB-Talent ein "interessanter Spieler"

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Steffen Baumgart vom 1. FC Köln hat zu Gerüchten Stellung bezogen

Jahrelang galt Immanuel Pherai in Reihen von Borussia Dortmund als absolutes Toptalent, der Durchbruch wollte aber einfach nicht gelingen. Abseits der ganz großen Bühne hat sich der vielseitig einsetzbare Mittelfeldakteur inzwischen allerdings durchaus einen Namen im deutschen Fußball gemacht, die Rückkehr in die Bundesliga könnte bevorstehen.

Obwohl er im Nachwuchs des BVB zwischen 2017 und 2020 eine tragende Rolle spielte, blieb Immanuel Pherai der Durchbruch bei den Profis der Borussen verwehrt. Im Sommer 2022, kurz nach seinem einzigen Einsatz für das Bundesliga-Team, entschied sich der Niederländer daher dafür, den Schwarz-Gelben den Rücken zu kehren und sein Glück bei Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga zu versuchen.

Eine Entscheidung, die sich als goldrichtig erweisen sollte. Bei der Eintracht blickt Pherai 2022/23 bislang auf 21 Pflichtspieleinsätze, sieben Tore und fünf Vorlagen. Eine Bilanz, durch die der 21-Jährige "Sky" zufolge ins Visier des 1. FC Köln geraten sein soll. Zum Gerücht hat sich nun Geißbock-Coach Steffen Baumgart geäußert.

"Der stand jetzt schnell in der Zeitung. Ich weiß nicht, ob viele von den Spielern, die in der Zeitung standen, gekommen sind, seitdem ich hier bin", wich Baumgart auf Nachfrage von "EXPRESS.de" aus.

Ex-BVB-Youngster zum 1. FC Köln? "Da ist nichts dran", aber ...

Dass die Spekulationen dennoch nicht völlig aus der Luft gegriffen sind, lassen Baumgarts weitere Ausführungen allerdings vermuten: "Er ist ein Spieler, der interessant ist, das ist alles. Weder habe ich mit ihm gesprochen, noch Videos gesehen. Also könnte ich theoretisch sagen: Da ist nichts dran. Das bedeutet aber nicht, dass nicht vielleicht in zwei Wochen was dran ist. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nichts dran."

Alles andere als ein glasklares Dementi. Ein solches wiederum gab Baumgart allerdings angesprochen auf ein mögliches Interesse an Luca Kerber vom 1. FC Saarbrücken zu Protokoll. Als er unlängst bei einem Spiel der Saarbrückener auf der Tribüne gesichtet worden sei, sei dies nicht wegen Kerber der Fall gewesen, stellt Baumgart unmissverständlich klar.