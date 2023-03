Schalker Hoffnungsträger droht angeblich Saison-Aus

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Moritz Jenz hat die Defensive des FC Schalke 04 stabilisiert

Winter-Neuzugang Moritz Jenz avancierte beim FC Schalke 04 binnen weniger Wochen zum absoluten Leistungs- und Hoffnungsträger im Abstiegskampf. Nun sorgt aber der Gesundheitszustand des 23 Jahre alten Abwehrspielers für Sorgenfalten in Gelsenkirchen.

Im schweren Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15:30 Uhr) muss der FC Schalke 04 ohne Moritz Jenz auskommen. Das berichten "Ruhr Nachrichten", "kicker" und "Bild" übereinstimmend.

Demnach erlitt Jenz beim 1:1 der Schalker vor der Länderspielpause gegen den FC Augsburg eine muskuläre Verletzung. Konkret soll es sich bei der Blessur um eine Zerrung im Oberschenkel handeln.

Den "Ruhr Nachrichten" zufolge konnte der 1,90-Meter-Hüne auch das Training auf Schalke am Montag nicht bestreiten. Jenz soll lediglich "ein paar Runden" gedreht haben und dann wieder in der Kabine verschwunden sein, heißt es in einem Bericht.

Formkurve spricht für den FC Schalke 04

Gegen Bayer Leverkusen wird der Abwehrchef auf jeden Fall geschont. "Bild" zufolge ist das auch dringend notwendig. Demnach droht Jenz im Fall eines verfrühten Einsatzes gegen die Werkself sogar das Saison-Aus - ein wahres Horror-Szenario für Schalke.

Ein längerer Ausfall von Jenz wäre besonders bitter, da nach der Partie gegen Bayer zwei richtungsweisende Duelle gegen direkte Konkurrenten im Tabellenkeller der Bundesliga bevorstehen: Am 9. April gastiert der FC Schalke bei der TSG 1899 Hoffenheim, am 14. April reist Hertha BSC in die Gelsenkirchener Arena.

Mit 21 Punkten ist Schalke derzeit 17. der Tabelle. Hertha BSC rangiert nur aufgrund des besseren Torverhältnisses unmittelbar vor den Gelsenkirchenern. Die TSG hat 22 Punkte.

Die Formkurve spricht allerdings eindeutige für die Schalker, die im Rückrundenranking Achter sind und noch keine Partie verloren haben (zwei Siege, sechs Remis).